"Lewy" to lider mistrzów Niemiec i jeden z najlepszych snajperów w historii Bundesligi. Zwłoka działaczy Bayernu w kwestii nowej umowy jest jednak mocno zagadkowa i podsyca plotki, dotyczące przyszłości Polaka. W mediach pojawiały się już doniesienia sugerujące, że może on odejść, a lista zainteresowanych drużyn obejmowała między innymi te z Hiszpanii i Anglii.

Media: Bayern Monachium ma w sprawie Roberta Lewandowskiego dwie opcje

Według informacji "SportBild", działacze klubu ze stolicy Bawarii biorą pod uwagę dwa scenariusze. Pierwszy zakłada przedłużenie kontraktu wiosną (pojawiały się sugestie, że dopiero wtedy Bayern jest skłonny zasiąść do rozmów) o jeden rok, do czerwca 2024 roku. Co istotne - przy tej samej co obecnie, wynoszącej 24 miliony euro za rok pensji. Druga z opcji to dwuletnia prolongata, ale przy niższej wypłacie.



Gdyby to się nie udało - nasz rodak niemal na pewno zostanie sprzedany latem, gdyż ekipa z Monachium nie uwzględnia w swoich planach oddania go za darmo.



W obecnym sezonie Lewandowski zaliczył dotąd w barwach klubu 27 spotkań, w których strzelił 34 gole.

