W mediach za naszą zachodnią granicą temat transferu Roberta Lewandowskiego i ewentualnego odejścia Polaka z Bayernu Monachium wybija się na czołówki niemal wszystkich sportowych gazet i portali, na równi z rekordem Gerda Muellera, który polski snajper ma szansę pobić. Jednak dziennikarz "Bilda" Christian Falk, bardzo dobrze znający realia Bundesligi, zapewnia, że Lewandowski nigdzie się nie wybiera.

Transferowa układanka do której miałoby dojść w przypadku odejścia Lewandowskiego obejmuje transfer do Monachium Erlinga Haalanda bądź Jadona Sancho z Borussii Dortmund. Jednak Christian Falk zapewnia, że na takie ruchy nie ma szans. - w Niemczech zawsze mówi się o Erlingu Haalandzie, który ma przejść do Bayernu, ale mogę powiedzieć, że tak się nie stanie - powiedział w rozmowie z kanałem Bayern Monachium Polska.





"Nie ma tematu transferu Haalanda"

