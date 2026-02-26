Przyszłość Lewandowskiego wyjaśniona? Ujawniono plany Barcelony. Wszystko jasne

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Wciąż pod znakiem zapytania stoi przyszłość Roberta Lewandowskiego. Napastnikowi wraz z końcem sezonu wygasa umowa z Barceloną, a na tę chwilę brakuje w tej sprawie konkretów. W mediach jednak nie brakuje wypowiedzi dziennikarzy i ekspertów. Teraz głos zabrał Ferran Olive, były skarbnik "Dumy Katalonii", a aktualnie bliski współpracownik Joana Laporty. Wątpliwości zostały rozwiane.

Piłkarz w stroju FC Barcelony na boisku podczas meczu, w tle pozostali zawodnicy, rozmyci i nieostro widoczni.
Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP

Bardzo dobrze w tym sezonie radzi sobie FC Barcelona. Ekipa Hansiego Flicka jest aktualnie liderem tabeli LaLiga, a do tego zajęła miejsce w TOP8 fazy ligowej Ligi Mistrzów, dzięki czemu ominęła play-offy i bezpośrednio znalazła się w 1/8 finału. Nieco gorzej drużynie poszło jednak w Pucharze Króla, bowiem w pierwszym półfinałowym starciu aż 4:0 lepsze okazało się Atletico Madryt.

Spory wkład w takie wyniki "Dumy Katalonii" ma Robert Lewandowski. Napastnik do tej pory wystąpił w 31 meczach, a w nich strzelił 13 goli i zanotował trzy asysty. Mimo upływu lat dalej często rozpoczyna spotkania od pierwszego gwizdka i ma zaufanie wspomnianego już Hansiego Flicka.

Zobacz również:

Adrian Siemieniec i Paolo Vanoli
Liga Konferencji

Rywal Jagiellonii zaskoczył nawet włoskie media. "To było coś nieoczekiwanego"

Andrzej Klemba
Andrzej Klemba

    Ten swoimi występami zdaniem różnych źródeł chcę przekonać działaczy klubu, by przedłużono z nim wygasającą z końcem sezonu umowę. Na razie jednak brakuje w tej sprawie konkretów. Nie jest tajemnicą, że pozyskanie Polaka sonduje Chicago Fire, które miało złożyć już nawet ofertę.

    Mimo to wydaje się, że priorytetem naszego zawodnika ma być pozostanie w Katalonii. W tej sprawie wypowiedział się Ferran Olive, były skarbnik "Dumy Katalonii", a aktualnie bliski współpracownik Joana Laporty, prezesa FC Barcelona.

    Problemy Lewandowskiego? "Barcelona ma możliwości"

    Ten w rozmowie z portalem culemania.com przyznał, że jego zdaniem Lewandowski nie zostanie w Barcelonie na dłużej. Zapytany o to odpowiada wprost. Co więcej, działacz wskazuje, że klub ma możliwości, by sprowadzić czołowego środkowego napastnika w miejsce właśnie naszego reprezentanta.

    Zobacz również:

    Marek Papszun
    Ekstraklasa

    Zaskakująca decyzja Papszuna przed ważnym meczem. Na jaw wychodzą kulisy

    Patryk Górski
    Patryk Górski

      - Nie, zasadniczo nie. Powiedziałbym, że nie. W tej chwili jest to powszechnie wiadome, że szukamy środkowego napastnika. FC Barcelona ma ku temu możliwości i obecnie szuka czołowego napastnika - czytamy.

      Najbliższy mecz Barcelona rozegra w sobotę. Będzie to rywalizacja z Villarrealem o kolejne ligowe punkty. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 16:15.

      Zobacz również:

      Adrian Siemieniec i Paolo Vanoli
      Liga Konferencji

      Rywal Jagiellonii zaskoczył nawet włoskie media. "To było coś nieoczekiwanego"

      Andrzej Klemba
      Andrzej Klemba
      Piłkarz w koszulce FC Barcelony z uniesionymi rękami celebruje sukces na boisku sportowym, w tle niewyraźna publiczność stadionu.
      Robert LewandowskiFADEL SENNAAFP
      Piłkarz FC Barcelony w oficjalnym stroju meczowym z charakterystycznym logotypem na piersi unosi ramiona do góry, na pierwszym planie, na tle stadionu; w pobliżu widoczny rywal w białym stroju.
      Robert LewandowskiJOSEP LAGOAFP
      Piłkarz w stroju FC Barcelony wykonuje gest wskazujący palcem, skupiony na boisku podczas meczu, w tle rozmazana publiczność stadionowa.
      Robert Lewandowski LLUIS GENEAFP
      Czy Adrian Siemieniec będzie w przyszłym sezonie trenerem Jagiellonii Białystok? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja