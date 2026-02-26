Przyszłość Lewandowskiego wyjaśniona? Ujawniono plany Barcelony. Wszystko jasne

Bardzo dobrze w tym sezonie radzi sobie FC Barcelona. Ekipa Hansiego Flicka jest aktualnie liderem tabeli LaLiga, a do tego zajęła miejsce w TOP8 fazy ligowej Ligi Mistrzów, dzięki czemu ominęła play-offy i bezpośrednio znalazła się w 1/8 finału. Nieco gorzej drużynie poszło jednak w Pucharze Króla, bowiem w pierwszym półfinałowym starciu aż 4:0 lepsze okazało się Atletico Madryt.

Spory wkład w takie wyniki "Dumy Katalonii" ma Robert Lewandowski. Napastnik do tej pory wystąpił w 31 meczach, a w nich strzelił 13 goli i zanotował trzy asysty. Mimo upływu lat dalej często rozpoczyna spotkania od pierwszego gwizdka i ma zaufanie wspomnianego już Hansiego Flicka.

Ten swoimi występami zdaniem różnych źródeł chcę przekonać działaczy klubu, by przedłużono z nim wygasającą z końcem sezonu umowę. Na razie jednak brakuje w tej sprawie konkretów. Nie jest tajemnicą, że pozyskanie Polaka sonduje Chicago Fire, które miało złożyć już nawet ofertę.

Mimo to wydaje się, że priorytetem naszego zawodnika ma być pozostanie w Katalonii. W tej sprawie wypowiedział się Ferran Olive, były skarbnik "Dumy Katalonii", a aktualnie bliski współpracownik Joana Laporty, prezesa FC Barcelona.

Problemy Lewandowskiego? "Barcelona ma możliwości"

Ten w rozmowie z portalem culemania.com przyznał, że jego zdaniem Lewandowski nie zostanie w Barcelonie na dłużej. Zapytany o to odpowiada wprost. Co więcej, działacz wskazuje, że klub ma możliwości, by sprowadzić czołowego środkowego napastnika w miejsce właśnie naszego reprezentanta.

- Nie, zasadniczo nie. Powiedziałbym, że nie. W tej chwili jest to powszechnie wiadome, że szukamy środkowego napastnika. FC Barcelona ma ku temu możliwości i obecnie szuka czołowego napastnika - czytamy.

Najbliższy mecz Barcelona rozegra w sobotę. Będzie to rywalizacja z Villarrealem o kolejne ligowe punkty. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 16:15.

