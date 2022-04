Przyszłość Lewandowskiego już znana. Kategoryczne słowa dyrektora Bayernu

Już od kilku miesięcy trwa saga dotycząca zmiany klubu przez kapitana reprezentacji Polski. Lewandowski ma kontrakt do czerwca 2023 roku, ale nie brakuje spekulacji, że latem przeniesie do Barcelony. W pewien sposób potwierdził to nawet prezydent Barcelony.

W sobotę Bayerny zdobył dziesiąte mistrzostwo Niemiec z rzędu, a udział w wygranej z Borussią Dortmund (3:1) miał też Lewandowski, który zdobył 33 bramkę w tym sezonie Bundesligi. W niedzielę gościem programu telewizyjnego "Sky 90. Die Fussballdebatte" był Salihamidzić.

Reklama

Na pytanie, czy Bayern zamierza sprowadzić w miejsce Polaka Erlinga Haalanda z Borussii stwierdził: - Mamy najlepszego napastnika na świecie - Lewandowskiego. To by nie miało sensu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co zyska Robert Lewandowski odchodząc do Barcelony? WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Prowadzący program naciskał dyrektora sportowego, czy Bayern zamierza za około 40-50 mln euro sprzedać Lewandowskiego tego lata do Barcelony, odpowiedział: - Nie! I podkreślił, że Polak zostaje w Bayernie, bo ma kontrakt obowiązujący do czerwca 2023 roku.

W sobotę padła też deklaracja, że w nadchodzącym tygodniu Bayern rozpocznie rozmowy z Polakiem w sprawie przedłużenia kontraktu.

- Chcemy go też zatrzymać dłużej. Fani go kochają. Zarabia najlepiej w całej drużynie. Musimy też brać pod uwagę nasze możliwości finansowe i ile mamy pieniędzy. Rozmawiałem z nim i z jego menedżerem. Negocjacje jeszcze się nie zaczęły, ale mamy jeszcze mnóstwo czasu. Wkrótce je zaczniemy - dodał Salihamidzić.