Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że Robert Lewandowski ws. swojej przyszłości klubowej będzie wybierał między dwoma kierunkami. Najgłośniej mówiło i pisało się o zainteresowaniu Polakiem ze strony Chicago Fire z MLS oraz kilku klubów z Arabii Saudyjskiej.

Ostatnio niemieccy dziennikarze zaczęli nieśmiało też pisać, że chcieliby powrotu Roberta Lewandowskiego do Bayernu Monachium. Rola, jaką proponują jednak doświadczonemu napastnikowi, byłaby dla niego policzkiem. Niemcy chcą bowiem, żeby Lewandowski pełnił w Bayernie rolę... zmiennika Harry'ego Kane'a.

W związku z tym kierunek niemiecki jest mało realny, żeby nie napisać wykluczony. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z kolejną opcją dla Lewandowskiego, o której głośnej zrobiło się z początkiem czerwca. W tureckim Fenerbahce Stambuł zbliżają się wybory nowego prezesa klubu i wszystko wskazuje na to, że kartą przetargową w nich może być... zakontraktowanie "Lewego".

Kandydat z największą szansą na zwycięstwo w wyborach Hakan Safi publicznie zadeklarował, że złożył ofertę Lewandowskiemu na dwuletni kontrakt w barwach Fenerbahce. Dodał, że napastnik w ciągu kilku najbliższych dni ma podjąć decyzję.

Co ciekawe, według dziennikarza Nicolo Schiry, Lewandowski już poinformował, że jest otwarty na negocjacje z tureckim klubem. Włoch ujawnił również, ile działacze są w stanie zaoferować "Lewemu". Polak mógłby liczyć na zarobki w wysokości 10 milionów euro rocznie. Kontrakt, tak jak zapowiedział Hakan Safi, miałby obowiązywać dwa lata.

