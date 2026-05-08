Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość klubowa Roberta Lewandowskiego, którego obecna umowa z FC Barceloną jest ważna do 30 czerwca bieżącego roku. Joan Laporta, zaraz po uzyskaniu reelekcji na stanowisku prezesa, deklarował, że chciałby z Polakiem przedłużyć umowę na kolejny sezon.

Lewandowski wydaje się jednak nie być przekonany do takiego rozwiązania. Zdaje sobie sprawę, że najprawdopodobniej zmieni się jego rola w zespole i jeśli zostanie, to będzie musiał zaakceptować rolę piłkarza wchodzącego na boisko głównie z ławki rezerwowych.

Tymczasem "Lewy" mimo 37 lat wciąż chce odgrywać pierwszoplanową rolę w drużynie. Dlatego jego menadżer rozgląda się za innymi kierunkami. Głośno jest przede wszystkim o Włoszech, gdzie zainteresowani podpisaniem kontraktu z kapitanem reprezentacji Polski mają być działacze Juventusu Turyn oraz AC Milan.

Co ma zrobić Lewandowski? Jan Tomaszewski nie ma żadnych wątpliwości

Kolejnym spekulacjom transferowym wokół Lewandowskiego z uwagą przysłuchuje się także Jan Tomaszewski. Były reprezentant Polski nie ma wątpliwości, że po sezonie doświadczony napastnik powinien odejść z Barcelony. Powód? Przede wszystkim fakt, jak traktowany jest 37-latek w Dumie Katalonii.

- Robert tam jest traktowany jako piąte koło u wozu i powinien odejść. Odejście Roberta do każdego klubu, czy to będzie Juventus, czy amerykańska liga, czy azjatycka, czy szejkowa liga, będzie po prostu gwiazdą. A tutaj będzie na zasadzie: wynieś, przynieś, pozamiataj - grzmi Tomaszewski na łamach "Super Expressu".

W tej samej rozmowie legendarny bramkarz poruszył także temat Hansiego Flicka. Tomaszewski zwrócił uwagę, że szkoleniowiec wreszcie zrozumiał, że w Barcelonie nie można stosować niemieckiego treningu, bowiem piłkarze mistrza Hiszpanii nie wytrzymują takiego obciążenia, czego najlepszym przykładem - zdaniem rozmówcy "Super Expressu - jest kontuzjowany Lamine Yamal.

