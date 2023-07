Nie jest tajemnicą, że transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony wcale nie był sprawą oczywistą, a przeprowadzenie operacji od początku obarczone było trudnościami. Włodarze Bayernu ani myśleli pozbywać się swojego najlepszego strzelca i wyraźnie to artykułowali. Oliver Kahn publicznie zarzekał się, że "Lewy" zostanie w klubie.

"Takie panikarstwo znamy z przeszłości. To nie jest coś, co przyprawia nas o ból głowy. Złożyliśmy ofertę jego agentowi [Piniemu Zahaviemu - przyp. red.]. Odrzucił ją, ma do tego prawo. Fakty są takie: on ma kontrakt i go wypełni. Basta!" - zapewniał prezes drużyny z Monachium.

Czas pokazał, że był wówczas w błędzie. Dziś "Lewy" jest piłkarzem Barcelony, ale sam oficjalnie przyznaje - droga do osiągnięcia celu nie była usłana różami. Wyjaśniał to w rozmowie z Interią Sport .

Nigdy tak bardzo nie przeżywałem zmiany klubu. To był naprawdę trudny okres. Z jednej strony wiedziałem, że robię dobrze, bardzo chciałem iść do Barcelony, ale kosztowało mnie to dużo stresu, nerwów. Dużo się działo... Myślę, że mógłbym napisać o tym bardzo ciekawą książkę sensacyjną, z elementami thrillera. I na jednym tomie raczej by się nie skończyło ~ - wspominał.

Rzecz jasna wcześniej, mimo zamieszania, profesjonalnie wypełniał swoje obowiązki w Bayernie, ale - jak sygnalizuje Anna Lewandowska - pojawiły się pewne kłopoty. Musiał sam sobie odpowiedzieć na ważne pytanie.

Xavi o pierwszym sezonie Roberta Lewandowskiego. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Decyzja o przeprowadzce i transferze do Barcelony nie była łatwa. Anna Lewandowska zdradza szczegóły

W wywiadzie dla Moniki Sobień-Górskiej (w książce "Imperium Lewandowska") żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony raz na zawsze rozprawia się ze spekulacjami, że to ona namawiała Roberta na przenosiny do Hiszpanii.

"Przecież to się tak nie odbywa, że żona mówi, a piłkarz – pstryk – zmienia swoją karierę, bo jej się tak podoba. Jak przyszła propozycja z Barcelony, to rozpisaliśmy sobie plusy i minusy. Podeszliśmy do tego odpowiedzialnie, zastanawialiśmy się, co jest dla nas lepsze: zostanie w Monachium, FC Barcelona, a może PSG i Paryż" - wyjaśnia.

Natomiast od razu powiedziałam: Robert, mnie dwa razy pytać nie musisz, wiesz, że Barcelona to jest Hiszpania, a ja Hiszpanię kocham'. Kwestie sportowe były oczywiście kluczowe, ale patrzyliśmy też na tę zmianę pod kątem rodzinnym ~ - dodaje.

Powiedziała mu wtedy, że "zaakceptuje każdą jego decyzję". "On musiał przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle chce odchodzić z Monachium" - zaznaczyła.

Jako że ona i Robert są razem od wielu lat i znają się jak łyse konie, od razu zauważyła coś niepokojącego i w gruncie rzeczy dla piłkarza przykrego. "On już tracił motywację, ja go znam" - tłumaczy.

Pojawiły się też uzasadniony lęk. "Miał też obawy i to jest normalne, ludzkie. Pytał: 'A może lepiej zostać w tym naszym ustabilizowanym świecie?'. Ja jestem bardziej spontaniczna, mówiłam Robertowi: 'Jeżeli nie spróbujesz, to możesz kiedyś żałować. Osiągnąłeś już w piłce tak dużo, że nawet jeśli nie będzie tak dobrze jak w Monachium, to i tak będzie dobrze. Będziemy mieszkać w pięknym miejscu, nasze dzieci będą się wychowywały w Hiszpanii, poznamy nowych ludzi, otworzą się przed nami nowe możliwości'" - przytacza wymianę zdań Anna Lewandowska i podsumowuje: "To była jego decyzja, ja wsparłabym go w każdym wyborze".

Robert Lewandowski w meczu Barcelony z Bayernem Monachium / JOSEP LAGO / AFP

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski / Piętka Mieszko / AKPA

Robert Lewandowski na ostatnim treningu Bayernu / CHRISTOF STACHE / AFP