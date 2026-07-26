Przykra noc. Tak zachował się Lewandowski. Tego nie pokazały kamery

Zapewne nie tak Robert Lewandowski wyobrażał sobie początek swojej przygody z rozgrywkami MLS. Najpierw odwołany został mecz Chicago Fire z Vancouver Whitecaps, później nadeszła porażka w debiucie z Interem Miami 2:3. W końcu w nocy z soboty na niedzielę nasz napastnik musiał się pogodzić z rolą rezerwowego. I choć wszedł już po przerwie, by gonić wynik, ostatecznie nie miał nawet choćby jednej dogodnej sytuacji strzeleckiej. A jego drużyna zasłużenie przegrała 1:3.

Porażka Chicago Fire. Robert Lewandowski po meczu ruszył do kibiców

Ta noc musiała więc być rozczarowująca dla kapitana reprezentacji Polski, którego na trybunach w Nowym Jorku wspierało mnóstwo rodaków i fanów z polskimi flagami oraz trykotami naszej drużyny narodowej.

To, co działo się pod stadionem, pokazał choćby na swoim profilu profil "Łączy nas piłka".

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Po końcowym gwizdku sędziego mimo nieudanego obrotu spraw Robert Lewandowski postanowił nie zawieść swoich fanów.

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym widać, że po zakończeniu spotkania "Lewy" ruszył w stronę trybun. Jak czytamy, czekał tam na niego tłum polskich fanów, którym były snajper FC Barcelona postanowił zostawić swoją koszulkę.

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Lewandowski dał popis w Chicago. Wszystko na oczach amerykańskiej gwiazdy

A już za tydzień Robert Lewandowski i jego koledzy z Chicago Fire będą mogli poprawić swoje nastroje, walcząc o pierwszy po mundialu triumf przeciwko ekipie Charlotte FC. Będzie to zapewne wyjątkowy mecz dla Roberta Lewandowskiego - pierwszy przez własną publicznością po przenosinach do "Wietrznego Miasta".

Robert Lewandowski w barwach Chicago Fire Jayden Mack / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Instagtam @chicagofire AFP

Robert Lewandowski - nowy snajper Chicago Fire IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/Imago Sport and News/East News East News





"Lewandowski był bardzo sceptyczny". Znamy kulisy transferu Polaka do Chicago Fire Polsat Sport