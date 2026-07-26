Przykra noc. Tak zachował się Lewandowski. Tego nie pokazały kamery

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

To była przykra noc dla Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik rozpoczął mecz z New York City na ławce rezerwowych, po wejściu na boisko nie strzelił gola, a Chicago Fire przegrało ostatecznie 1:3. Mimo to po końcowym gwizdku sędziego kapitanowi naszej kadry nie zabrakło klasy. Zachowania 37-latka nie pokazały kamery, ale pomeczowe zdjęcie trafiło do sieci.

Robert Lewandowski w koszulce Chicago Fire stoi na stadionie przy jasnych reflektorach.
Robert Lewandowski w barwach Chicago FireLeonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFAFP

Zapewne nie tak Robert Lewandowski wyobrażał sobie początek swojej przygody z rozgrywkami MLS. Najpierw odwołany został mecz Chicago Fire z Vancouver Whitecaps, później nadeszła porażka w debiucie z Interem Miami 2:3. W końcu w nocy z soboty na niedzielę nasz napastnik musiał się pogodzić z rolą rezerwowego. I choć wszedł już po przerwie, by gonić wynik, ostatecznie nie miał nawet choćby jednej dogodnej sytuacji strzeleckiej. A jego drużyna zasłużenie przegrała 1:3.

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Ta noc musiała więc być rozczarowująca dla kapitana reprezentacji Polski, którego na trybunach w Nowym Jorku wspierało mnóstwo rodaków i fanów z polskimi flagami oraz trykotami naszej drużyny narodowej.

To, co działo się pod stadionem, pokazał choćby na swoim profilu profil "Łączy nas piłka".

Po końcowym gwizdku sędziego mimo nieudanego obrotu spraw Robert Lewandowski postanowił nie zawieść swoich fanów.

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym widać, że po zakończeniu spotkania "Lewy" ruszył w stronę trybun. Jak czytamy, czekał tam na niego tłum polskich fanów, którym były snajper FC Barcelona postanowił zostawić swoją koszulkę.

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A już za tydzień Robert Lewandowski i jego koledzy z Chicago Fire będą mogli poprawić swoje nastroje, walcząc o pierwszy po mundialu triumf przeciwko ekipie Charlotte FC. Będzie to zapewne wyjątkowy mecz dla Roberta Lewandowskiego - pierwszy przez własną publicznością po przenosinach do "Wietrznego Miasta".

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Robert Lewandowski w barwach Chicago FireJayden Mack / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Instagtam @chicagofireAFP
Mężczyzna w ciemnych okularach przeciwsłonecznych i białej koszulce polo, z zawieszką na szyi, w otoczeniu innych osób.
Robert Lewandowski - nowy snajper Chicago FireIMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/Imago Sport and News/East News East News


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