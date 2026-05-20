Przyjaźń wystawiona na próbę. Tak potraktował Lewandowskiego. Polak zszokowany

Kacper Dąderewicz

Robert Lewandowski nie ukrywał, że Gavi, który wśród kibiców FC Barcelona cieszy się wyjątkową sympatią, był jednym z jego najlepszych przyjaciół w drużynie. W budowaniu tej znakomitej relacji nie przeszkodziła piłkarzom ogromna różnica wieku. Teraz przyjaźń została wystawiona na dużą próbę. Polak odchodzi bowiem z "Dumy Katalonii". W takich słowach w rozmowie z "Mundo Deportivo" określił go młody wychowanek.

Robert Lewandowski i Gavi. Przyjaciele z FC Barcelona
Kiedy Robert Lewandowski zamienił Monachium na Barcelonę, przeżył mały szok kulturowy. Nagle między nim a kolegami z drużyny zapanował o wiele mniejszy dytans, niż miało to miejsce w Bayernie.

Młodzi zawodnicy Barcy nie podchodzili do piłkarza z Polski ze strachem ani z przesadnym respektem. Szacunek był raczej połączony z podziwem i wielką sympatią. Lewandowski od razu złapał wspólny język z barcelońską młodzieżą. Szczególnie z piłkarzem, który jest znany ze swojego zadziornego charakteru.

Gavi, bo on nim mowa, właśnie udzielił wywiadu lokalnemu "Mundo Deportivo". Jego wielka przyjaźć z Robertem Lewandowskim, o której Polak wcześniej wiele razy również wspominał, teraz została wystaiona na ciężką próbę.

Polak opuszcza bowiem Barcę, więc piłkarze przestaną dzielić razem szatnię. Nie będą już wspólnie trenować i bronić tych samych barw. Dopóki Lewy nie wróci na stałę do Barcelony, ich kontakt będzie mocno ograniczony.

Dziennikarz "Mundo Deportivo" zapytał Gaviego o słowa Roberta Lewandowskiego, który zmienił podejście do szatni Barcelony w momencie, kiedy młody zawodnik po raz pierwszy go przytulił.

- Robert był w Niemczech przez sześć sezonów i nikt go nie przytulił. Ja jestem bardzo czułym chłopakiem i zawsze przytulam ludzi oraz daję im buziaki. Taki jest mój sposób bycia. Więc Robert na pewno był zaskoczony, kiedy zobaczył, że go przytulam - odpowiedział Gavi.

W tej samej rozmowie Gavi wypowiedział jeszcze kilka słów o Robercie Lewandowskim. Oto co sądzi o napastniku z Polski:

- Robert Lewandowski przez ostatnie piętnaście lat kariery pokazał, jakim jest napastnikiem. Jednym z najlepszych w historii. Prawdziwy goleador, a dziś jest niewielu napastników tak skutecznych w polu karnym jak on. Bardzo nam pomógł przez te trzy sezony. To jeden z najlepszych napastników w historii - skomentował Gavi.

Gavi jest piłkarzem z rocznika 2004. To oznacza, że różnica wieku między nim a Lewandowskim wynosi aż 16 lat.

