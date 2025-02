Przewrót w Lidze Mistrzów. Robert Lewandowski nagle zepchnięty z tronu

Robert Lewandowski wrócił na swój bardzo wysoki poziom. Być może pod względem samej gry i tzw. testu oka nie wygląda już tak zjawiskowo, jak to momentami bywało w jego karierze w Bayernie Monachium , ale dla napastnika najważniejsze są gole, a w tym aspekcie po przyjściu Hansiego Flicka wszystko wróciło do normy.

Niemiecki szkoleniowiec kolejny raz w swojej karierze udowodnił, że ma "klucz" do formy Roberta Lewandowskiego, dokładnie tak, jak to było w Bayernie. Wówczas jednak "Lewy" znajdował się w znakomitej formie i był kilka lat młodszy. W FC Barcelona szkoleniowiec musiał odnaleźć tę dobrą dyspozycję Polaka i to mu się udało.