Przerwana seria Lewandowskiego, Hiszpanie surowi dla Polaka. "Sfrustrowany"

Robert Lewandowski przerwał swoją serię dwóch kolejnych meczów ze zdobyczą bramkową, mimo tego jego FC Barcelona wywiozła ze stadionu Rayo Vallecano trzy punkty. Co piszą Hiszpanie na temat doświadczonego napastnika?

Słodko-gorzki mecz za Lewandowskim

FC Barcelona ma za sobą trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu. Tak dobra passa na początku sezonu nie przydarzyła jej się od sześciu lat. Pomimo że prezes Joan Laporta i dyrektor sportowy Deco wydają się błądzić we mgle, na tym etapie wiele wskazuje na to, że z jednym mieli rację. Zatrudnienie Hansiego Flicka odmieniło grę drużyny, która jest w stanie fizycznie zamęczyć każdego dotychczasowego przeciwnika. Rayo Vallecano wyszło we wtorek na prowadzenie już na początku meczu, ale ostatecznie madrytczycy musieli przełknąć gorycz porażki (1:2).