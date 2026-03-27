Vinicius Junior po ostatnich prestiżowych derbach Madrytu miał jedno życzenie na najbliższe kilkanaście dni. - Najlepiej byłoby dalej grać, bez tej przerwy teraz, ponieważ mamy dobrą serię, ale jedziemy na reprezentacje i mam nadzieję, że wszyscy wrócimy bez kontuzji, bo nadchodzi najważniejsza faza sezonu - powiedział Brazylijczyk.

Pod tymi słowami podpisaliby się wszyscy trenerzy klubowi na świecie. Każdy z nich z niepokojem spoglądał z pewnością na mecze swoich piłkarzy w narodowych barwach. Hansi Flick bez wątpienia ze szczególną uwagą patrzył na to, co wydarzy się w Warszawie w kontekście Roberta Lewandowskiego.

Koszmar Flicka. Traci gwiazdę na ponad miesiąc

Po meczu z Albanią nie ma obaw co do dostępności Polaka na finał ze Szwedami. W tym samym czasie w USA towarzysko rywalizowały ze sobą jednak Francja oraz Brazylia. W składzie tych drugich od pierwszej minuty zagrał Raphinha, a więc piłkarz, którego niemiecki trener wprost ubóstwia.

Brazylijczyk nie wyszedł na drugą połowę rywalizacji. - Pod koniec pierwszej połowy pojawił się u niego problem i musieliśmy go zmienić - przekazał Carlo Ancelotti. Wówczas w Barcelonie mógł zacząć się niepokój o stan zdrowia gwiazdy. Ten z pewnością zwiększył się dzień później.

Federacja brazylijska ogłosiła bowiem, że skrzydłowy Barcelony opuszcza zgrupowanie i nie zagra z Chorwacją z powodu problemów w mięśniu uda. Brazylijczyk przeszedł szczegółowe badania w klubie. Po nich wydano komunikat. "Raphinha doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda prawego" - czytamy.

To trzecia taka kontuzja brazylijskiego skrzydłowego w tym sezonie. "Przewidywany czas powrotu do zdrowia wynosi pięć tygodni" - przekazała Barcelona. To oznacza, że Hansi Flick traci swój filar na cały kwiecień, a więc ćwierćfinały Ligi Mistrzów, a także potencjalnie pierwszy półfinał. Hiszpanie spekulują, że Raphinha opuści aż osiem meczów.

Rozwiń

FC Barcelona poinformowała o kontuzji kolejnego zawodnika

Przed meczem Barcelony z Realem Sociedad nadeszły przykre wieści dla Lewandowskiego i Flicka

Robert Lewandowski, Raphinha

