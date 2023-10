Przerażający zjazd, aż trudno to uwierzyć. Katastrofalna pozycja Lewandowskiego

W sobotę Robert Lewandowski wrócił do gry po kilku tygodniach rehabilitacji , ale to była jedyna dobra wiadomość dla Polaka. Napastnik Barcelony pojawił się na boisku w 61. minucie, gdy Katalończycy prowadzili jeszcze 1-0.

Końcówka spotkania należała jednak do przyjezdnych, a świetną grą błysnął Jude Bellingham - Anglik zdobył dwie bramki i poprowadził "Królewskich" do triumfu w El Clasico.

Robert Lewandowski spada w klasyfikacji Złotego Buta

Barcelona spada w tabeli La Liga, a Lewandowski cały czas osuwa się w klasyfikacjach strzelców. Polak broni tytułu najlepszego snajpera La Liga z zeszłego sezonu, tymczasem obecnie jest dopiero na piątym miejscu . Do tej pory zdobył pięć bramek, a do Bellinghama traci już pięć trafień.

Lewandowski uzbierał 10 punktów za pięć bramek (gole w ligach TOP5 w Europie mnoży się razy dwa), ale to jest za mało, by na razie znaleźć się choćby w pierwszej "100" zestawienia. By tam trafić, trzeba mieć bowiem na koncie co najmniej 10.5 punktu.