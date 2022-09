"Przerażające liczby" Lewandowskiego. Kosmiczny rekord Messiego na horyzoncie

"Lewy" przeniósł się do "Dumy Katalonii" po długich i żmudnych negocjacjach na linii Barcelona - Monachium. Włodarze Bayernu nie chcieli zmniejszyć swoich finansowych oczekiwań, które pozostawały poza zasięgiem hiszpańskiej drużyny. Doszło nawet do sytuacji, w której nasz rodak musiał rozpocząć przygotowania do kolejnego sezonu... z mistrzami Niemiec. Sam, wspominając ten okres przyznawał, że chciałby o nim jak najszybciej zapomnieć.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern - Barcelona. SKRÓT MECZU. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Robert Lewandowski pobije rekord Lionela Messiego?

Ostatecznie kluby doszły do porozumienia, a Bawarczycy oddali Polaka za 45 milionów euro. Ten podczas towarzyskich spotkań, rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych nie trafił do siatki ani razu, lecz gdy tylko przyjechał z drużyną na Camp Nou, worek błyskawicznie się rozwiązał. W boju o Puchar Gampera z UNAM Pumas (6:0) strzelił gola i zanotował dwie asysty, został też wybrany graczem meczu. Był to jednak dopiero przedsmak jego popisów w spotkaniach La Liga i Ligi Mistrzów.

Zdjęcie Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona / Manu Fernandez/Associated Press/East News / East News

Po sześcu kolejkach zmagań w Hiszpanii Lewandowski ma na koncie już osiem bramek i bardzo pewnie przewodzi klasyfikacji strzelców. W Lidze Mistrzów zaliczył z kolei dotąd trzy trafienia, kompletując hat-trick w starciu z Viktorią Pilzno (5:1). Lekką rysą na tym obrazie są występy w meczu z Bayernem (przegranym przez Barcelonę 0:2) i Holandią w Lidze Narodów (0:2), w których nie był w stanie wpisać się na listę strzelców, lecz nawet one nie przysłaniają genialnego dorobku Polaka.

Hiszpańscy dziennikarze już przebierają nogami

Dorobku, który daje mu szansę na poprawienie strzeleckiego rekordu wszech czasów, należącego aktualnie do Lionela Messiego. Argentyńczyk w sezonie 2011/2012 łącznie zdobył we wszystkich rozgrywkach aż 82 gole. Potrzebował do tego 69 spotkań: 60 z nich rozegrał dla "Dumy Katalonii", a pozostałe w barwach "Albicelestes".

"Marca" popisy Roberta Lewandowskiego komentuje jednoznacznie. "Przerażające liczby" - czytamy. Dziennikarze zaznaczają jednak, że nasz rodak nie jest jedynym snajperem, który w tym sezonie może przyćmić dokonania Messiego. Drugim jest Erling Haaland, który również zdumiewa swoimi występami i ma na koncie już łącznie 14 bramek.

Zdjęcie Erling Haaland / Rui Vieira/Associated Press/East News / East News

Jak podkreślono, istotnym czynnikiem w walce o poprawienie rekordu będzie liczba spotkań, jakie rozegrają kluby Norwega i Polaka. Szybkie pożegnanie z Ligą Mistrzów czy Pucharem Króla może przekreślić marzenia "Lewego", a dobre w nich występy - znacząco ułatwić zadanie.