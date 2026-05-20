Nie milkną echa pożegnania Robert Lewandowskiego z FC Barcelona. Całe Camp Nou złożyło Polakowi hołd przy okazji niedzielnego meczu La Liga z Realem Betis po tym, jak nasz napastnik ogłosił dzień wcześniej, że nie przedłuży swojego kontraktu, odchodząc z klubu po czterech latach pełnych sukcesów.

Ostateczna decyzja co do dalszych losów 37-latka w Katalonii zapadła właśnie w sobotę po rozmowie Roberta Lewandowskiego z Hansim Flickiem w cztery oczy. O jej szczegółach opowiedział w rozmowie z Interią znany dziennikarz Sebastian Staszewski, autor książki "Lewandowski. Prawdziwy".

- Z tego co wiem, była to bardzo kulturalna i grzeczna, a przy tym wyłącznie kurtuazyjna rozmowa. Obaj panowie utwierdzili się w swoich dotychczasowych przekonaniach. Robert upewnił się, że nie będzie już podstawowym zawodnikiem Flicka, a Flick ostatecznie przekonał się o tym, że Robert nie zaakceptowałby takiego układu. Dlatego zapadła decyzja, by ogłosić odejście Lewandowskiego z Barcelony - stwierdził biograf reprezentanta Polski.

Teraz o kulisach pierwszego pożegnania z Polaka z drużyną piszą hiszpańskie media, ujawniając szczegóły chwili, w której Robert Lewandowski poinformował resztę szatni o swoim rychłym odejściu.

Tak Lewandowski ogłosił odejście z FC Barcelona. Media ujawniają kulisy

Sprawie przyjrzała się rozgłośnia Cadena SER, a jej ustalenia cytuje na swoich łamach kataloński "Sport". Jak czytamy, podczas przemowy do swoich kolegów Robert Lewandowski wygłosił słowa, które można traktować w kategoriach przepowiedni.

Jesteście już gotowi, by wygrać Ligę Mistrzów

Sam nie zdołał wznieść do góry "uszatego trofeum" w barwach "Blaugrany". Najbliżej walki o najcenniejszy sukces w klubowym futbolu po przeprowadzce do Hiszpanii był przed rokiem, gdy Inter rzutem na taśmę wyeliminował Barceloną w półfinałowej batalii.

- Robert, ze łzami w oczach, powiedział piłkarzom Barcy, że odchodzi, czując się bardzo dumny z wykonanej pracy i swojego dziedzictwa pozostawionego na Camp Nou. Po jego przemowie wszyscy gracze z drużyny podeszli, by go uściskać - czytamy w dalszym opisie zdarzeń.

Następnie po Robercie Lewandowskim głos w szatni zabrali kapitan Ronald Araujo oraz trener Hansi Flick, przemawiając w imieniu całej drużyny.

Robert Lewandowski MARCEL VAN DORST AFP





FC Barcelona - Real Betis Balompie. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports