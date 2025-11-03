Przełomowy komunikat. Barcelona dobiła targu. Lewandowski definitywnie sprzedany
Nie tylko hiszpańskie media regularnie donoszą o braku płynności finansowej Barcelony. Jeszcze dwa tygodnie temu jej dług tyko wobec Bayernu Monachium wynosił ponad 10 mln euro. Tyle Katalończycy winni byli Bawarczykom za transfer Roberta Lewandowskiego sprzed ponad trzech lat (!). Jak się jednak okazuje, zaległości właśnie zostały uregulowane co do centa. Tym samym temat angażu polskiego snajpera na gruncie formalnym zostaje definitywnie zamknięty. Przynajmniej na odcinku niemieckim...
Robert Lewandowski opuścił Bundesligę latem 2022 roku. Bayern przystał na jego transfer do Barcelony za 45 mln euro. Plus dodatkowe pięć milionów euro w bonusach.
Od początku wiadomo było, że kataloński klub nie ureguluje należności jednorazowo. Płatność rozłożono na raty. Ostatnia z nich powędrowała na konto Bawarczyków dopiero w ostatnich dniach.
Lewandowski gra w Barcelonie czwarty sezon. Bayern otrzymał wreszcie ostatnie miliony euro
Hiszpańskie media całymi tygodniami donosiły, że Barcelona nie zapłaciła za Lewandowskiego połowy kontraktowej kwoty. Ekipa z Camp Nou przed dwoma tygodniami ucięła te spekulacje, wydając komunikat. Z jego treści wynikało, że należność wobec Bayernu wynosi dokładnie 10,688 miliona euro.
Jak zmieniła się sytuacja od tamtego czasu? Wygląda na to, że diametralnie. Jak informuje serwis Sport.de, Bayern otrzymał już pełną sumę transferową.
- Odpowiedź jest prosta. Wszystko zostało spłacone - oznajmił prezes monachijskiego klubu, Jan-Christian Dreesen. Słowa te miały paść podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy. To oznacza definitywne zamknięcie transakcji między "Die Roten" a "Dumą Katalonii".
Pozostaje jednak jeszcze kwestia uregulowania należności wobec poprzednich pracodawców "Lewego". Na tej liście widnieją Varsovia, Delta Warszawa, Znicz Pruszków, Legia Warszawa, Lech Poznań i Borussia Dortmund. W tym temacie nadal brak wiarygodnych informacji.