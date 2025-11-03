Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przełomowy komunikat. Barcelona dobiła targu. Lewandowski definitywnie sprzedany

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Nie tylko hiszpańskie media regularnie donoszą o braku płynności finansowej Barcelony. Jeszcze dwa tygodnie temu jej dług tyko wobec Bayernu Monachium wynosił ponad 10 mln euro. Tyle Katalończycy winni byli Bawarczykom za transfer Roberta Lewandowskiego sprzed ponad trzech lat (!). Jak się jednak okazuje, zaległości właśnie zostały uregulowane co do centa. Tym samym temat angażu polskiego snajpera na gruncie formalnym zostaje definitywnie zamknięty. Przynajmniej na odcinku niemieckim...

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski LLUIS GENEAFP

Robert Lewandowski opuścił Bundesligę latem 2022 roku. Bayern przystał na jego transfer do Barcelony za 45 mln euro. Plus dodatkowe pięć milionów euro w bonusach.

Od początku wiadomo było, że kataloński klub nie ureguluje należności jednorazowo. Płatność rozłożono na raty. Ostatnia z nich powędrowała na konto Bawarczyków dopiero w ostatnich dniach.

Lewandowski gra w Barcelonie czwarty sezon. Bayern otrzymał wreszcie ostatnie miliony euro

Hiszpańskie media całymi tygodniami donosiły, że Barcelona nie zapłaciła za Lewandowskiego połowy kontraktowej kwoty. Ekipa z Camp Nou przed dwoma tygodniami ucięła te spekulacje, wydając komunikat. Z jego treści wynikało, że należność wobec Bayernu wynosi dokładnie 10,688 miliona euro.

Jak zmieniła się sytuacja od tamtego czasu? Wygląda na to, że diametralnie. Jak informuje serwis Sport.de, Bayern otrzymał już pełną sumę transferową.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Europa, ale już nie Hiszpania. To będzie hit. Idealna liga dla Lewandowskiego

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    - Odpowiedź jest prosta. Wszystko zostało spłacone - oznajmił prezes monachijskiego klubu, Jan-Christian Dreesen. Słowa te miały paść podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy. To oznacza definitywne zamknięcie transakcji między "Die Roten" a "Dumą Katalonii".

    Pozostaje jednak jeszcze kwestia uregulowania należności wobec poprzednich pracodawców "Lewego". Na tej liście widnieją Varsovia, Delta Warszawa, Znicz Pruszków, Legia Warszawa, Lech Poznań i Borussia Dortmund. W tym temacie nadal brak wiarygodnych informacji.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski czwarty rok z rzędu nie znalazł się w gronie nominowanych przez FIFPro
    Robert Lewandowski

    Lewandowski został na lodzie. Koniec złudzeń. Wydano oficjalny komunikat

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      FC Barcelona - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
      Piłkarz w koszulce FC Barcelony z rozłożonymi rękami na stadionie, wyrażający silne emocje podczas meczu, w tle widoczni inni zawodnicy drużyny.
      Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
      Piłkarz ubrany w sportową bluzę bije brawo na tle rozmytego stadionu, jego mina jest poważna i skupiona.
      Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
      Piłkarz w granatowo-bordo koszulce z nazwiskiem 'Lewandowski' oraz numerem 9 na plecach, świętuje sukces na boisku, wyciągając ramię i wskazując palcem kierunek, z wyraźnym tłumem w tle.
      Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja