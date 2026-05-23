Przełomowy gol Lewandowskiego w ostatnim meczu dla Barcelony. Nagły zwrot, to nie był koniec

W połowie bieżącego miesiąca Robert Lewandowski ogłosił w mediach społecznościowych coś, co w medialnych spekulacjach przewijało się od długiego czasu - że po czterech pełnych sukcesów kampaniach kończy on swoją karierę w FC Barcelona.

Niedługo potem Polak pożegnał się z kibicami "Blaugrany" na Camp Nou przy okazji potyczki z Realem Betis, natomiast nie był to jego ostatni występ w bordowo-granatowych barwach - wieczorem 23 maja wraz ze swymi kolegami z drużyny zmierzył się jeszcze na wyjeździe z Valencią, zaczynając mecz w wyjściowym składzie - zresztą podobnie jak Wojciech Szczęsny.

Valencia - Barcelona: Pierwsza połowa bez bramek, Lewandowski z najlepszą szansą na sam koniec

Pierwsze minuty meczu upłynęły spokojnie - wręcz momentami w żółwim tempie. Naprawdę obiecujący atak został wykonany dopiero w 4. minucie, kiedy to Ferran Torres ruszył z szarżą w stronę bramki gospodarzy. Zagrał on wówczas do Marcusa Rashforda, ale ten został skutecznie zatrzymany.

Tymczasem w 6. minucie niespodziewanie Diego Lopez zdołał przedrzeć się za linię obrony "Barcy", ale jego strzał powędrował wysoko nad bramką Szczęsnego. Wydawało się jednak, że nawet gdyby trafił do siatki, to gol nie byłby uznany, bo niemalże na pewno znalazł się on na spalonym.

Potem gra znów przez pewien czas opierała się o sekwencje długim podań bez konkretów ze strony obu drużyn, aż w 11. minucie pod bramką "Blaugrany" zrobił się mocno kocioł, który zakończyło uderzenie Unaia Nuneza nad bramką.

Na przełomie 17. i 18. minuty znów dał o sobie znać Diego Lopez - zagrał on precyzyjną górną piłkę z lewej flanki na Hugo Duro, który strzelił z główki, ale trafił ponad poprzeczkę. W ramach riposty niedługo potem o strzał w polu karnym rywali pokusił się Eric Garcia, ale został skutecznie przyblokowany.

Nie tak długo później - w 21. minucie - Alejandro Balde i Dani Olmo wykonali fantastyczną akcję dwójkową, którą jednak pierwszy z wymienionych zawodników zwieńczył jedynie trafienie w boczną siatkę. Niemniej kibicom "Nietoperzy" musiał na chwilę przyspieszyć puls.

Olmo zresztą zaraz potem próbował uderzenia z dystansu - jego próba zza linii 16. metra okazał się jednak zdecydowanie niecelna i nie można było mówić, by zaskoczył on bramkarza Valencii Stole Dimitrievskiego.

W 25. minucie próbą lobowania Macedończyka wykonał zaś Torres - "El Tiburon" jednak kopnął futbolówkę z dość trudnej pozycji, więc golkiper nie miał przesadnych problemów ze zgaszeniem tego ataku.

Po kilku chwilach gracze Valencii niespodziewanie znaleźli się w ofensywie w przewadze pod bramką FCB - Javi Guerra zgrał do Lopeza, ale ten po rykoszecie od Ronalda Araujo posłał futbolówkę za linię końcową. Niebawem Szczęsny w końcu musiał naprawdę napocić się przy interwencji - ale kolejne uderzenie "Los Ches", tym razem w wykonaniu Filipa Ugrinicia wylądowało bezpiecznie w jego rękach.

Niebawem doszło do dość groźnej sytuacji - Luis Rioja swoją uniesioną wysoko nogą trafił w głowę Gerarda Martina, który musiał otrzymać pomoc medyków. Mimo niebezpiecznego zagrania nie obejrzał on jednak nawet żółtego kartonika, VAR również nie interweniował.

W 39. minucie ten sam Rioja wyszedł do obiecującego, dłguiego podania Guerry, ale nim zdołał złożyć się do strzału, skuteczną interwencję wykonał Balde. Podyktowany rzut rożny nie przyniósł potem "Los Murcielagos" korzyści.

Tuż przed końcem podstawowego czasu świetną szansę na gola miał nareszcie Robert Lewandowski - po wrzutce z rzutu rożnego w pole karne Polak uderzył z główki, ale trafił w słupek. Przy próbie interwencji ucierpiał tu Lopez, który... zderzył się z Dmitrievskim.

Sędzia doliczył całe pięć minut - i w tym czasie m.in. Szczęsny został zmuszony do wyjścia z pola karnego, ratując swój klub, a zaraz potem jeszcze Araujo odważnie wybił piłkę za linię przy kolejnej ofensywie rywali. Późniejszy rzut rożny nie pomógł jednak gospodarzom wyjść na prowadzenie.

Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

Valencia - Barcelona: 120. gol Lewandowskiego dla "Blaugrany", potem niebywały zwrot

Druga część starcia zaczęła się w zdecydowanie lepszym tempie niż pierwsza, natomiast i w tym przypadku początkowo brakowało zdecydowanych ataków. Nie pomogła tu też pewna przerwa po tym, jak uraz wyłapał Diego Lopez, zastąpiony przez Largiego Ramazaniego.

Ostatecznie dopiero w 58. minucie zrobiło się ciekawiej - najpierw swym podaniem Torres próbował znaleźć Lewandowskiego w "szesnastce" Valencii, a potem Szczęsny znów popisał się fantazją przy interwencji, główkując poza polem karnym przy ofensywie oponentów.

Cały czas brakował jednak strzałów, a przełom nastąpił mniej więcej po godzinie gry - wynik otworzył w końcu nie kto inny jak Robert Lewandowski, który dołożył nogę po uderzeniu Torresa i z bliska pokonał Dimitrievskiego, tym samym dobijając do poziomu 120 bramek dla FCB.

Dopiero to uruchomiło Valencię - i niedługo potem próbę strzału wykonał Unai Nunez, który jednak trafił w trybuny i jednocześnie padł na murawę po starciu z Xavim Espartem. Ostatecznie karny nie został odgwizdany, a żółte kartki obejrzeli... Nunez i Tarrega, za protesty.

Gospodarze jednak tak czy inaczej niedługo potem dopięli swego - Espart wykonał fatalne podanie, które przejął Javi Guerra i bez litości wykorzystał szansę, pokonując Wojciecha Szczęsnego. W 66. minucie było 1:1.

Xavi Espart, co trzeba mu oddać, próbował się w błyskawicznym tempie zrehabilitować, ale uderzył niecelnie. Zaraz potem Guerra również próbował kolejnego popisu, ale jego rajd - nieprzepisowo - zatrzymał Andreas Christensen.

Podyktowany rzut wolny ostatecznie zakończył się niedługo potem kropnięciem Ramazaniego z dystansu, ale nieprzyjemna, wpadająca w kozioł piłka trafiła w ręce "Teka". W 71. minucie jednak nie było już pomyłki - po "kotle" pod bramką Barcelony mocny strzał wykonał Rioja i było 2:1.

W 76. minucie znów wydarzyło się cos naprawdę groźnego z perspektywy "Blaugrany" - Jesus Vazquez padł na boisko będąc dosłownie ściętym z nóg przez Marca Bernala - arbiter pierwotnie wskazał na wapno, ale po konsultacji z VAR-em cofnął decyzję, bo do zdarzenia doszło jednak minimalnie przed "szesnastką".

Doszło więc do rzutu wolnego - Ramazani uderzył jednak ze stałego fragmentu gry mocno niecelnie. Potem przez długi czas Barcelona nie skonstruowała poważnego ataku, aż w 85. minucie Rashford zagrał na długi słupek bramki Valencii a tam do piłki dopadł Christensen - jego strzał jednak cudownie wybronił Dimitrievski.

Już w 90. minucie Guerra miał okazję do absolutnego dobicia rywali - Gerard Martin jednak doskonale go przypilnował. Czasu jednak na kolejne trafienie "Los Murcielagos" - jak się okazało - mieli jeszcze sporo, bo sędzia doliczył aż osiem minut do drugiej odsłony rywalizacji.

W 95. minucie znowu z przodu pokazał się Christensen - jego główka jednak poleciała ponad poprzeczką, asekurowana przez Dimitrievskiego. Niedługo potem za to Guido Rodriguez postawił kropkę nad "i" - jego atomowe uderzenie zza pola karnego trafiło po ręce Szczęsnego do siatki i było 3:1.

Tym samym Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barcelona porażką - choć z istotnym dla siebie golem. Jedno było pewne - koniec końców spotkanie "dowiozło" wielkie emocje. A sam "Lewy" został wybrany MVP potyczki.

Statystyki meczu Valencia CF 3 - 1 FC Barcelona Posiadanie piłki 30% 70% Strzały 19 11 Strzały celne 6 4 Strzały niecelne 9 5 Strzały zablokowane 4 2 Ataki 78 128

