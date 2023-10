"Praktycznie nie ma możliwości podwyższenia nikomu wynagrodzeń, chodzi o przeformułowanie części kontraktów. Dwie najbardziej niepokojące rzeczy to sprawa Lewandowskiego i Frenkiego de Jonga , dwie sprawy absolutnie priorytetowe dla Barcelony, która szuka jakiegoś porozumienia z piłkarzami. To skomplikowane" - opisuje kataloński Sport.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Lewandowski opuści mecz Barcelony z Granadą. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Najnowsze informacje o stanie zdrowia Roberta Lewandowskiego. Są powody do optymizmu

Z dobrymi informacjami spieszy teraz AS, który przekonuje, że co prawda Polak na pewno nie będzie gotowy do gry w meczach z Athletikiem Bilbao oraz Szachtarem Donieck, ale za to najprawdopodobniej wróci na boisko przed końcem października i zagra z "Królewskimi".