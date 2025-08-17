Przełomowe wieści ws. Lewandowskiego. Hiszpanie już wiedzą. Flick będzie zachwycony

Mistrzowie Hiszpanii zainaugurowali nowy sezon z przytupem. W sobotę Barcelona pokonała Mallorcę 3:0. Do siatki trafiali Raphinha, Ferran Torres oraz Lamine Yamal. Mimo obfitego zwycięstwa Hansi Flick nie był do końca zadowolony ze swoich zawodników, co podkreślał na pomeczowej konferencji.

W pierwszej kolejce La Liga Niemiec nie mógł skorzystać z Roberta Lewandowskiego. 8 sierpnia Katalończycy oficjalnie przekazali, że Polak zmaga się "kontuzją mięśnia ścięgna lewego uda". Zgodnie z niektórymi diagnozami pauza 36-latka mogła przeciągnąć się nawet do początku września.

Lewandowski wraca do zdrowia. Hiszpanie przekazali świetne wieści

Okazuje się jednak, że proces powrotu Lewandowskiego do zdrowia znacznie przyspieszył! W niedzielny poranek Javier Miguel przekazał, że najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski powinien całkowicie wyleczyć się już na drugą serię gier hiszpańskiej ligi.

Rekonwalescencja przebiega lepiej, niż początkowo przewidywał sztab medyczny, więc o ile nie wystąpią żadne komplikacje, polski napastnik będzie dostępny na drugą kolejkę La Liga przeciwko Levante

Następnie hiszpański dziennik podkreślił, że kontuzja Roberta Lewandowskiego była dosyć groźna. "Nie był to jedynie drobny uraz, problemy były poważniejsze. Wykluczyły go z pierwszego meczu La Liga, mówiło się o trzytygodniowej przerwie (...) Oczekuje się, że wróci do drużyny na początku przyszłego tygodnia" - odnotowano.

Tym sposobem szkoleniowiec katalońskiego zespołu będzie mógł wystawić Polaka w spotkaniu z Levante (sobota 23 sierpnia, godz. 12:30). "W ten sposób Hansi Flick będzie miał kolejnego napastnika do wyboru w swojej kadrze. I to nie byle jakiego, ale najskuteczniejszego strzelca zeszłego sezonu, z 42 golami na koncie" - pisze "AS".

To także świetne informacje dla Jana Urbana. Selekcjoner reprezentacji Polski ujawnił, że jest już po rozmowie z Robertem Lewandowskim, który zadeklarował chęć powrotu do kadry. W tej sytuacji napastnik Barcelony powinien zawitać na najbliższym zgrupowaniu, podczas którego "Biało-Czerwonych" czekają mecze z Holandią i Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata.

