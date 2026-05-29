Przełomowe wieści po odejściu Lewandowskiego. Jest wielka oferta. Barcelona odpala "bombę"

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

W czwartek 28 maja Fabrizio Romano za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że FC Barcelona zamierza wysłać ofertę za Juliana Alvareza. To właśnie on jest dla klubu wymarzonym następcą Roberta Lewandowskiego. W piątek włoski dziennikarz podał kolejne wieści w tej sprawie. Doszło do przełomu. Propozycja opiewająca na 100 milionów euro została wysłana do stolicy Hiszpanii.

Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelony z numerem 9 rozkłada ramiona po zdobyciu gola w meczu z Atletico Madryt.
Robert Lewandowski w meczu z Atletico Madryt ZUMA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

FC Barcelona się nie zatrzymuje. Po odejściu Roberta Lewandowskiego i Marcusa Rashforda (któremu kończy się wypożyczenie) klub ze stolicy Katalonii dowiedział się, że wróci do zasady 1:1.

To oznacza, że spełni finansowe założenia ligi hiszpańskiej, co pozwoli mu wydać tyle pieniędzy, ile zarobi. A to oznacza dla Dumy Katalonii ogromną zmianę, co widać w doniesieniach medialnych.

Fabrizio Romano podaje, że w piątek FC Barcelona wysłała pierwszą oficjalną ofertę za Juliana Alvareza. Argentyńczyk dla Dumy Katalonii jest wymarzonym następcą Roberta Lewandowskiego.

Jest decyzja, Lewandowski już wie. Ogłaszają ws. transferowej bomby

100 milionów euro. Barcelona wysłała ofertę za wymarzonego napastnika

- Przełom. Barcelona złożyła Atlético Madryt pierwszą oficjalną ofertę za Juliána Álvareza o wartości 100 milionów euro - podaje Fabrizio Romano.

- Bez dodatkowych opłat, bez wymiany zawodników. Atlético nie jest zadowolone z rozwoju sytuacji w ciągu ostatnich 24 godzin. Ale Julián już poprosił o odejście - dodaje dziennikarz.

Jakiś czas temu rzokomo Paris Saint-Germain wysłało ofertę opiewającą na 120 milionów euro i dwóch zawodników. Atletico odrzuciło tę ofertę, więc teoretycznie propozycja Barcelony powinna zostać wyrzucona do kosza.

Różnica polega jednak na tym, że Julian Alvarez chce trafić do Barcelony i rzekomo poprosił już o pozwolenie na odejście właśnie do tego klubu. Dyspozycja samego zawodnika również może mieć tutaj duże znaczenie.

Julian Alvarez jest napastnikiem zupełnie innym niż Robert Lewandowski. Argentyńczyk daje swojej drużynie o wiele mniej w powietrzu z racji swojego niskiego wzrostu.Doskonale jednak sprawdza się w grze kombinacyjnej i wprowadza mecze na o wiele większą intensywność.

Hansi Flick potrzebuje napastnika, który "wypruje się" w pressingu i właśnie kimś takim byłby Julian Alvarez. Również głównie z tego powodu FC Barcelona postanowiła wydać 80 milionów euro na Anthony'ego Gordona z Newcastle United.

Julian Alvarez ma ważną umowę do 2030 roku. Wcześniej z doniesień medialnych wynikało jednak, że Atletico Madryt w niedalekiej przeszłości obiecało mu spełnić swoje marzenie, jeśli pojawi się oferta z FC Barcelona.

Piłkarz w stroju Atlético Madryt kontroluje piłkę podczas meczu na stadionie, otoczony przez rozmazane tło trybun z kibicami.
Julian AlvarezOSCAR J BARROSOAFP
Dwóch piłkarzy w czerwono-białych pasiastych koszulkach oraz niebieskich spodenkach stoi na boisku podczas meczu, w tle rozmyte postaci oraz kibice na trybunach.
Julian AlvarezMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP
piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce, trzyma ręce na głowie w geście rozczarowania, na tle rozmytego stadionu
Robert LewandowskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News


Eksperci o decyzji Roberta LewandowskiegoPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja