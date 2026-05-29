FC Barcelona się nie zatrzymuje. Po odejściu Roberta Lewandowskiego i Marcusa Rashforda (któremu kończy się wypożyczenie) klub ze stolicy Katalonii dowiedział się, że wróci do zasady 1:1.

To oznacza, że spełni finansowe założenia ligi hiszpańskiej, co pozwoli mu wydać tyle pieniędzy, ile zarobi. A to oznacza dla Dumy Katalonii ogromną zmianę, co widać w doniesieniach medialnych.

Fabrizio Romano podaje, że w piątek FC Barcelona wysłała pierwszą oficjalną ofertę za Juliana Alvareza. Argentyńczyk dla Dumy Katalonii jest wymarzonym następcą Roberta Lewandowskiego.

100 milionów euro. Barcelona wysłała ofertę za wymarzonego napastnika

- Przełom. Barcelona złożyła Atlético Madryt pierwszą oficjalną ofertę za Juliána Álvareza o wartości 100 milionów euro - podaje Fabrizio Romano.

- Bez dodatkowych opłat, bez wymiany zawodników. Atlético nie jest zadowolone z rozwoju sytuacji w ciągu ostatnich 24 godzin. Ale Julián już poprosił o odejście - dodaje dziennikarz.

Jakiś czas temu rzokomo Paris Saint-Germain wysłało ofertę opiewającą na 120 milionów euro i dwóch zawodników. Atletico odrzuciło tę ofertę, więc teoretycznie propozycja Barcelony powinna zostać wyrzucona do kosza.

Różnica polega jednak na tym, że Julian Alvarez chce trafić do Barcelony i rzekomo poprosił już o pozwolenie na odejście właśnie do tego klubu. Dyspozycja samego zawodnika również może mieć tutaj duże znaczenie.

Julian Alvarez jest napastnikiem zupełnie innym niż Robert Lewandowski. Argentyńczyk daje swojej drużynie o wiele mniej w powietrzu z racji swojego niskiego wzrostu.Doskonale jednak sprawdza się w grze kombinacyjnej i wprowadza mecze na o wiele większą intensywność.

Julian Alvarez ma ważną umowę do 2030 roku. Wcześniej z doniesień medialnych wynikało jednak, że Atletico Madryt w niedalekiej przeszłości obiecało mu spełnić swoje marzenie, jeśli pojawi się oferta z FC Barcelona.

