Przełomowe wieści dla Lewandowskiego! Pilne doniesienia z Hiszpanii

To przełomowa wiadomość, bowiem w letnich sparingach FC Barcelona Robert Lewandowski występował w trykocie z dwunastką na plecach. W tym czasie cały czas toczyły się dyskusje dotyczące jego docelowego numeru.

Prezentacja Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Polak ma zagrać z "9" w FC Barcelona

Pragnieniem Polaka było otrzymanie "9" z którą występował w Bayernie Monachium i reprezentacji Polski i wokół której budował swój wizerunek, tworząc markę RL9.

Problem był jeden - "9" w Barcelonie należała do Memphisa Depay'a. Jak widać został on już jednak rozwiązany. Przyszłość Holendra na Camp Nou stoi zresztą pod znakiem zapytania. Niewykluczone, że jeszcze latem odejdzie on z FC Barcelona.

