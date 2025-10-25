Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przełom ws. transferu Lewandowskiego. Gigant ruszył do akcji, w Barcelonie już wiedzą

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

FC Barcelona zdecydowała już, że sezon 2025/26 będzie ostatnim Roberta Lewandowskiego w bordowo-granatowych barwach. Taki przekaz płynie z hiszpańskich mediów, które są co do tego zgodne. Zaczęły się tym samym spekulacje, gdzie trafi snajper po odejściu z "Dumy Katalonii". W sobotę gruchnęły sensacyjne wieści w sprawie jego przyszłości. Gigant wykonał kolejny krok.

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski Matthieu MirvilleNewspix.pl

Rola Roberta Lewandowskiego w sezonie 2025/256 w Barcelonie jest mniejsza, aniżeli we wcześniejszych latach. Polak coraz więcej minut spędza na ławce rezerwowych, choć pod tym kątem zdecydowanie "nie pomogły" mu problemy zdrowotne, z którymi w ostatnim czasie się mierzy.

FC Barcelona nie przedłuży umowy z Lewandowskim. Chętnych nie brakuje

Z powodu urazu 37-latek opuści niedzielne El Clasico, a jeszcze zanim do wiadomości publicznej podano informację o jego kontuzji, z Hiszpanii napłynęły przełomowe wieści - klub nie planuje przedłużyć wygasającego latem kontraktu Polaka.

Błyskawicznie zaroiło się od spekulacji i doniesień na temat potencjalnych przyszłych pracodawców kapitana Biało-Czerwonych. A pomimo zaawansowanego wieku napastnika, chętnych nie brakuje.

Już od dawna mówiło się o sporym zainteresowaniu ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej. Nie wydaje się jednak to atrakcyjnym kierunkiem dla Lewandowskiego. Co innego AC Milan, czy Atletico Madryt, które miały dołączyć do wyścigu o Polaka.

    AC Milan ruszył po Lewandowskiego. Wysłał już zapytanie

    Wszystko wskazuje na to, że na ten moment większą determinacją w walce o transfer Lewandowskiego wykazuje się klub z Mediolanu. Ekrem Konur przekazał, że "Rossoneri" złożyli oficjalne zapytanie o sytuację i szczegóły kontraktu "Lewego". Sama FC Barcelona jest już pogodzona z tym, że musi wzmóc poszukiwania jego następcy.

    Milan chciałby poznać zawczasu oczekiwania finansowe napastnika i wówczas zdecyduje, czy złoży oficjalną ofertę. A negocjacje będzie mógł rozpocząć jeszcze na długo przed końcem sezonu 2025/26. Dziennikarz dodał, że Lewandowski pozostaje także w orbicie zainteresowań klubów z MLS. Mówiło się w tym kontekście przede wszystkim o Interze Miami.

    Napoli – Inter. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports

    Mimo 37 lat na karku Robert Lewandowski przez portal Transfermarkt wyceniany jest na 10 milionów euro. Próżno szukać zawodników tak doświadczonych, których wartość byłaby tak duża.

    Piłkarz w koszulce FC Barcelony z podniesioną pięścią w geście triumfu, na tle stadionu oraz baneru z widocznym logotypem sponsora
    Robert Lewandowski Matthieu MirvilleNewspix.pl
    Piłkarz ubrany w sportową bluzę bije brawo na tle rozmytego stadionu, jego mina jest poważna i skupiona.
    Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Dwóch piłkarzy drużyny AC Milan w czarno-czerwonych strojach ściska się na boisku, jeden obejmuje drugiego ramieniem, w tle rozmyty obraz trybun z kibicami.
    Piłkarze MilanuANDREA DIODATOAFP

