Przełom ws. transferu Lewandowskiego. Gigant ruszył do akcji, w Barcelonie już wiedzą
FC Barcelona zdecydowała już, że sezon 2025/26 będzie ostatnim Roberta Lewandowskiego w bordowo-granatowych barwach. Taki przekaz płynie z hiszpańskich mediów, które są co do tego zgodne. Zaczęły się tym samym spekulacje, gdzie trafi snajper po odejściu z "Dumy Katalonii". W sobotę gruchnęły sensacyjne wieści w sprawie jego przyszłości. Gigant wykonał kolejny krok.
Rola Roberta Lewandowskiego w sezonie 2025/256 w Barcelonie jest mniejsza, aniżeli we wcześniejszych latach. Polak coraz więcej minut spędza na ławce rezerwowych, choć pod tym kątem zdecydowanie "nie pomogły" mu problemy zdrowotne, z którymi w ostatnim czasie się mierzy.
FC Barcelona nie przedłuży umowy z Lewandowskim. Chętnych nie brakuje
Z powodu urazu 37-latek opuści niedzielne El Clasico, a jeszcze zanim do wiadomości publicznej podano informację o jego kontuzji, z Hiszpanii napłynęły przełomowe wieści - klub nie planuje przedłużyć wygasającego latem kontraktu Polaka.
Błyskawicznie zaroiło się od spekulacji i doniesień na temat potencjalnych przyszłych pracodawców kapitana Biało-Czerwonych. A pomimo zaawansowanego wieku napastnika, chętnych nie brakuje.
Już od dawna mówiło się o sporym zainteresowaniu ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej. Nie wydaje się jednak to atrakcyjnym kierunkiem dla Lewandowskiego. Co innego AC Milan, czy Atletico Madryt, które miały dołączyć do wyścigu o Polaka.
AC Milan ruszył po Lewandowskiego. Wysłał już zapytanie
Wszystko wskazuje na to, że na ten moment większą determinacją w walce o transfer Lewandowskiego wykazuje się klub z Mediolanu. Ekrem Konur przekazał, że "Rossoneri" złożyli oficjalne zapytanie o sytuację i szczegóły kontraktu "Lewego". Sama FC Barcelona jest już pogodzona z tym, że musi wzmóc poszukiwania jego następcy.
Milan chciałby poznać zawczasu oczekiwania finansowe napastnika i wówczas zdecyduje, czy złoży oficjalną ofertę. A negocjacje będzie mógł rozpocząć jeszcze na długo przed końcem sezonu 2025/26. Dziennikarz dodał, że Lewandowski pozostaje także w orbicie zainteresowań klubów z MLS. Mówiło się w tym kontekście przede wszystkim o Interze Miami.
Mimo 37 lat na karku Robert Lewandowski przez portal Transfermarkt wyceniany jest na 10 milionów euro. Próżno szukać zawodników tak doświadczonych, których wartość byłaby tak duża.