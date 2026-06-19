Przełom ws. Lewandowskiego. Informują o kontrakcie. Padł konkretny termin

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach poznamy ostateczne rozwiązanie kwestii przyszłości klubowej Roberta Lewandowskiego. Mieszkający od dawna w Stanach Zjednoczonych i będący obecnie korespondentem Kanału Sportowego Przemysław Garczarczyk wskazał konkretny dzień, w którym mają pojawić się przełomowe wieści.

Robert Lewandowski w czerwonym stroju reprezentacji Polski podczas wywiadu na tle ściany z logotypami sponsorów.
Robert LewandowskiNurPhotoGetty Images

Znicz Pruszków, Lech Poznań, Borussia Dortmund, Bayern Monachium, FC Barcelona, Chicago Fire - tak najprawdopodobniej będzie wyglądała klubowa ścieżka kariery Roberta Lewandowskiego. Sporo było pogłosek o kierunku saudyjskim, pojawiały się nawet plotki o FC Porto czy zespołach z Serie A (Milan, Juventus). Wszystko jednak wskazuje na to, że "RL9" zwiąże się z pracodawcą z amerykańskiej Mayor League Soccer, który chciał go już kilka miesięcy temu.

W "Wietrznym Mieście" pojawiły się nawet billboardy witające Polaka i życzące mu miłego pobytu. Jak podał Przemysław Garczarczyk, od kilku godzin w otoczeniu działaczy Chicago Fire krąży informacja, że już w najbliższy poniedziałek (22.06) klub ogłosi sprowadzenie Lewandowskiego i podpisanie z nim umowy.

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Garczarczyk jest dobrze znany fanom boksu. Pisze dla FightNews.com, prowadzi także swój kanał na YouTubie poświęcony tej dyscyplinie sportu (43 tys. subskrybentów), komentuje tam na bieżąco wydarzenia pięściarskie. Na platformie X śledzi go ponad 18 tysięcy obserwujących. Został mundialowym korespondentem Kanału Sportowego. Mieszka właśnie w Chicago. Do Stanów Zjednoczonych trafił w 1994 roku.

Jak podaje, zakontraktowanie "Lewego" ma otworzyć drzwi do zrobienia tego samego z Leonem Goretzką, którego umowa z Bayernem Monachium wygaśnie 30 czerwca i będzie on tak jak nasz rodak dostępny na zasadzie wolnego transferu. Niemiecki pomocnik obecnie jest na mistrzostwach świata. W niedalekiej przeszłości mówiło się o zainteresowaniu jego osobą m.in. ze strony Atletico Madryt.

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mężczyzna w czerwonej koszulce z krótkimi włosami mówi podczas konferencji prasowej, w tle widoczne kolorowe tablice sponsorów i logo
Robert LewandowskiBeata ZawadzkaEast News
Elegancko ubrany mężczyzna w garniturze i okularach przeciwsłonecznych z plecakiem na ramionach, w tle flaga Polski i fragment samolotu.
Robert LewandowskiAFP


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