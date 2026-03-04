Przełom ws. Lewandowskiego, Hiszpanie już wiedzą. Ogłosili tuż przed hitem

Robert Lewandowski w niedawnym spotkaniu FC Barcelona z Villarrealem odnotował gola po czym ogłoszono, że... doznał on kontuzji oczodołu, która wykluczyła go z występu przeciwko Atletico Madryt. Teraz z Półwyspu Iberyjskiego nadeszły nowe wieści w tym kontekście - wygląda na to, że Polak już niebawem znów zaprezentuje się kibicom na murawie. Do tego w nie byle jakim spotkaniu.

Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelona z logotypem Spotify klaska na tle stadionu i piłkarzy.
Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP

Ostatni czas w Hiszpanii okazał się dla Roberta Lewandowskiego słodko-gorzki - Polak z jednej strony odnotował trafienie w ligowym spotkaniu z Villarrealem, z drugiej odniósł kontuzję i to dość nietypową, bo oczodołu.

Uraz ten sprawił, że "Lewy" nie miał szans na grę w arcyważnym spotkaniu z Atletico Madryt w Pucharze Króla (ostatecznie wygranym przez "Blaugranę" 3:0, co jednak nie zapewniło jej awansu). Teraz jednak w kwestii zdrowia napastnika nadeszły jak najlepsze wieści.

Robert Lewandowski wraca do pełni zdrowia. Znaczące postępy Polaka

Jak bowiem informuje Carlos Monfort, dziennikarz "Diario Sport", Lewandowski w środę wrócił już do treningu, oczywiście będąc w specjalnej ochronnej masce, która będzie mu towarzyszyć na pewno także przez jakiś czas na boisku. "RL9" na razie ćwiczy indywidualnie, ale i tak można mówić tu o mocnym postępie.

"Jak na razie odczucia są pozytywne" - opisuje Monfort który wskazał, że jeśli progres się utrzyma, to kapitan reprezentacji Polski powinien otrzymać "kilka minut" w najbliższym meczu "Dumy Katalonii".

Athletic Club - FC Barcelona. Hit La Ligi już za kilka dni

Tę zaś czeka prawdziwie hitowe starcie przeciwko Athletikowi Bilbao - i to na trudnym terenie, bo na San Mames. "Los Rojiblancos" co prawda zajmują obecnie pozycję w środku tabeli, ale wciąż mają realne widoki na powalczenie o udział w europejskich pucharach, będąc więc silnie zmotywowani, by zgarnąć komplet punktów na własnym stadionie.

Potyczka odbędzie się 7 marca o godz. 21.00. Zapraszamy do jej śledzenia w ramach transmisji w Eleven Sports 1 oraz w tekstowej relacji na żywo w Interii Sport.

