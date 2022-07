Przełom w transferze Roberta Lewandowskiego? Kluczowa informacja!

Oprac.: Piotr Jawor Robert Lewandowski

Barcelona wkrótce złoży kolejną ofertę za Roberta Lewandowskiego - poinformował Fabrizio Romano. Wygląda na to, że Katalończycy są bardziej zdeterminowani do szybkiego pozyskania Polaka niż to się wcześniej wydawało.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP/CHRISTOF STACHE/ / AFP