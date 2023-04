La Liga. Hiszpańskie media zauważają przełom u Roberta Lewandowskiego

Ten sezon, mimo że trudny pod wieloma względami dla "Lewego", na koniec i tak powinien zostawić dobre wspomnienia. Uda się go bowiem zakończyć z mistrzostwem Hiszpanii, bo koronowanie "Barcy" jest tylko kwestią czasu, a indywidualnie Lewandowski jest, wraz z Samuelem Eto`o, najskuteczniejszym debiutantem w stolicy Katalonii w XXI wieku, z 29 golami we wszystkich rozgrywkach jak do tej pory. Można założyć, że do końca sezonu jeszcze poprawi ten wynik i zostanie samodzielnym liderem, wyprzedzając takie nazwiska jak David Villa, Luis Suarez czy Ronaldinho.