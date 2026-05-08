Przełom dla Lewandowskiego. Ujawnili odpowiedzialnego. Już padła data

FC Barcelona jest już w zasadzie pewna mistrzostwa Hiszpanii. Do obrony korony pozostał już tylko ostatni krok. Podopieczni trenera Hansiego Flicka mogą wykonać go w wyjątkowym spotkaniu, jakim zawsze są starcia "Dumy Katalonii" z Realem Madryt. By świętować na oczach odwiecznego rywala, ekipie z Camp Nou w niedzielnym El Clasico wystarczy zaledwie remis.

Wciąż nie wiadomo, czy katalońska celebra będzie stanowiła dla Roberta Lewandowskiego pożegnanie z klubem, czy jedynie wstęp do ostatniego etapu kariery na Półwyspie Iberyjskim. O tym mamy przekonać się już w najbliższych dniach. A miejscowe media non stop rozpisują się na temat kapitana reprezentacji Polski.

Sprawa Roberta Lewandowskiego rozgrzewa media. Hiszpanie ujawniają

W piątek "Lewego" kolejny raz pod lupę wzięło "Mundo Deportivo". Na łamach tego dziennika padła jednoznaczna teza - odpowiedzialność za dalsze losy naszego napastnika ponosi nie tylko on sam, ale także - lub może przede wszystkim - Hansi Flick. Bo od tego, w jakiej roli widziałby Polaka w kolejnym sezonie ma teraz zależeć wszystko.

Trener Barcelony musi przedstawić polskiemu piłkarzowi swoje plany na przyszły sezon. Na tej podstawie podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu zaproponowanego przez Barcelonę rocznego kontraktu.

- Robert zawsze dawał do zrozumienia, że wolałby grać w Barcy i pozostać w mieście, gdzie jego żona i córki czują się bardzo dobrze. Jednak ostateczna decyzja o tym, czy pozostanie w klubie, będzie zależała od opinii Hansiego Flicka oraz od tego, jakie plany ma on wobec Polaka na nadchodzący sezon - czytamy dalej.

Co więcej, "Mundo Deportivo" umieszcza także te zdarzenia na konkretnej osi czasu, ogłaszając, że wiążąca decyzja w sprawie Roberta Lewandowskiego ma zapaść w przyszłym tygodniu.

