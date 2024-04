Przełom dla Lewandowskiego, Real Madryt natychmiast reaguje. I to jednoznacznie

- Od 30 czerwca nie będę kontynuował pracy w FC Barcelona . Myślę, że klub potrzebuje zmiany dynamiki. Gracze się uwolnią. Myśląc jak kibic, uważam, że najlepiej jest odejść 30 czerwca. Myślę, że nadal możemy rozegrać dobry sezon. Spotkaliśmy się teraz z prezesem Joanem Laportą i poinformowałem go o tym. Do tej pory przekazali mi dużo zaufania. Nie kieruję się sprawami finansowymi, tylko sercem. Nie chcę być problemem dla klubu - ogłosił trener Xavi Hernandez pod koniec stycznia , po dotkliwej porażce 3:5 z Villarrealem w La Liga.

Tamte słowa wywołały istne trzęsienie ziemi w FC Barcelona, a temat przyszłości hiszpańskiego szkoleniowca nieustannie powracał. W międzyczasie drużyna prowadzona przez 44-latka wykonała krok do przodu i nagle... przestała przegrywać. Jej passa bez porażki w La Liga zakończyła się dopiero w miniony weekend, gdy Robert Lewandowski i spółka przegrali na Estadio Santiago Bernabeu 2:3 z Realem Madryt.

Trzęsienie ziemi w FC Barcelona. Xavi Hernandez zmienił decyzję