Koniec czekania na kolejną bramkę Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik nie trafił do siatki od 23 lutego, kiedy to pokonał na Old Trafford bramkarza Manchesteru United Davida de Geę w meczu Ligi Europy. Od wtedy rozegrał spotkania z Almerią, Athletikiem, Realem Madryt oraz przeciwko Czechom i Albanii w barwach reprezentacji Polski. W tych pięciu konfrontacjach pozostał bez żadnego gola.