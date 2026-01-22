Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przełamanie Lewandowskiego. A potem takie słowa o przyszłości. "Mam nadzieję"

Oprac.: Maciej Brzeziński

Wielkie emocje w meczu Slavia Praga - FC Barcelona. Górą byli goście, którzy wygrali 4:2, a swój wkład w wynik miał Robert Lewandowski, który dwukrotnie skierował piłkę do siatki. Tyle, że jedno z trafień było golem samobójczym. Polak odniósł się do tego nieszczęśliwego zdarzenia w pomeczowej rozmowie z Canal+.

Piłkarz drużyny FC Barcelona biegnie z piłką po murawie, skupiony podczas dynamicznej akcji meczowej. W tle widoczny zawodnik przeciwnika i rozmyta publiczność na trybunach.
Lewandowski przełamał się w Lidze Mistrzów, choć wcześniej strzelił gola samobójczegoMICHAL CIZEKAFP

Za nami 7. kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. W środowy wieczór Slavia Praga zmierzyła się z FC Barceloną i zapachniało sensacją. Do przerwy było 2:2, a gola samobójczego na swoim koncie zapisał Robert Lewandowski. Ostatecznie "Duma Katalonii" zwyciężyła 4:2, a polski napastnik trafił także do bramki rywala.

Przede wszystkim potrzebowaliśmy czasu, aby się zaadaptować do takich warunków. Nie tylko do minusowych temperatur, ale też do boiska - przyznał Lewandowski przed kamerami Canal+.
37-latek podkreślił, że gra przy minus 7-8 stopniach Celsjusza nie jest codziennością dla Barcelony. - W drugiej połowie mieliśmy już pod kontrolą. W pierwszej połowie stałe fragmenty nas wybijały z rytmu. To coś, co musimy poprawić. Na szczęście wygraliśmy i plan wykonany - dodał Polak.

    W 44. minucie Lewandowski skierował piłkę do własnej siatki. Napastnik chciał pomóc kolegom, a skończyło się straconym golem. - Mam dwie bramki więc OK - zaśmiał się Polak na pytanie o gola samobójczego. - Już wcześniej piłki były wrzucane na pierwszy słupek i mieliśmy z tym problem. Chciałem jeszcze pomóc. Nie do końca widziałem, jak się odbiła i wpadła do bramki. Kolejna bramka więc można było zaliczyć w sumie - dodał.

    Lewandowski w pierwszych sześciu kolejkach Ligi Mistrzów w tym sezonie nie strzelił jednak żadnego gola. Przełamanie przyszło w Pradze, gdy w 70. minucie pokonał bramkarza Slavii.

    - We wcześniejszych meczach sytuacji nie miałem zbyt wiele. Dzisiaj trochę więcej strzałów. Ja z każdą minutą czułem się lepiej na boisku. Fizycznie się dobrze czułem. Można powiedzieć, że takie uff, że kolejna Liga Mistrzów z bramką jest. Mam nadzieję, że pójdzie z górki i będzie dużo łatwiej - zakończył Polak.

    Barcelona w najbliższą niedzielę (25 stycznia) zmierzy się na własnym stadionie z Realem Oviedo. Z kolei trzy dni później rozegra ostatnie w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów. "Duma Katalonii" podejmie FC Kopenhaga.

    Robert Lewandowski strzelił bramkę nr 700
    Robert Lewandowski strzelił bramkę nr 700GONGORANurPhotoNurPhoto via AFPAFP
    Robert Lewandowski po strzeleniu 100 goli w Lidze Mistrzów
    Robert Lewandowski po strzeleniu 100 goli w Lidze MistrzówADRIA PUIGANADOLUAnadolu via AFPAFP
    Mężczyzna w sportowej koszulce w niebiesko-czerwone pasy stoi w tłumie innych osób, wyróżnia się jasnymi, krótkimi włosami i skupioną miną.
    Robert LewandowskiPhoto by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP
    Patrycja Chojnacka: Nie da się wygrać meczu, zaczynając od 0:8Polsat Sport

