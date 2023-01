Na początku spotkania Polak uderzeniem zza pola karnego uderzył w słupek, a w 33. minucie podał do Gaviego, który dał Katalończykom prowadzenie. Chwilę później role odwróciły się, bo to 18-letni Hiszpan dogrywał, a Polak trafił do siatki i do przerwy było 2-0 dla wicemistrzów Hiszpanii.