Przejmujące wyznanie Lewandowskiej. Wylał się hejt. Tak zareagowała

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Anna Lewandowska po ogłoszeniu nowego klubu męża postawiła na szczerość i wyznała, że jest przerażona nadchodzącymi zmianami w życiu jej rodziny. W sieci pojawiły się słowa wsparcia, ale nie zabrakło także krytycznych komentarzy. Wobec tych trenerka fitness nie potrafiła przejść obojętnie. Tak zareagowała.

Anna Lewandowska została zaatakowana po publikacji nt. zmiany klubu Roberta
Anna Lewandowska została zaatakowana po publikacji nt. zmiany klubu RobertaBlanco/Pressinphoto/ShutterstockEast News

Anna Lewandowska po ogłoszeniu nowego klubu Roberta Lewandowskiego długo milczała, a gdy wreszcie zabrała głos, wielu mogło być zaskoczonych. Zamiast nadmiernej ekscytacji trenerka fitness postawiła na szczerość i w mediach społecznościowych wyznała, że bardzo boi się zmian, które czekają jej rodzinę.

"Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża. Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie. (...) Życie u boku sportowca to nie tylko blaski, to też trudne, rodzinne kompromisy" - wyznała.

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Wielu doceniło transparentność Anny i fakt, że nie boi się ona głośno mówić, że obawia się przyszłości. Pojawiły się jednak także znacznie bardziej krytyczne komentarze, wobec których nie dało się przejść obojętnie. Na bezpardonowe zachowanie niektórych internautów zareagować postanowił Rafał Koszyk z profilu "Racjonalny Psycholog", który skonfrontował się z osobami, które zamieściły na temat Lewandowskiej ostre komentarze.

Wpis mężczyzny na InstaStories zmieściła także sama zainteresowana. Anna jednak nie zdecydowała się na żaden komentarz, a jedynie udostępniła wpis Koszyka, na którym zobaczyć możemy obraźliwe sformułowania pod jej adresem.

Dwie uśmiechnięte osoby pozujące razem na tle zachodzącego słońca, obie w okularach przeciwsłonecznych; na zdjęciu widoczna jest nałożona grafika z wpisami oraz komentarzami z mediów społecznościowych na temat psychologii i radzenia sobie ze stresem.
Anna Lewandowska udostępniła wpis psychologa na temat hejtu pod jej adresemInstagram/annalewandowskamateriał zewnętrzny

Wielkie zmiany u Lewandowskich. Robert wybrał USA

Tymczasem Robert powoli przygotowuje się do wielkich zmian w swoim życiu - nie tylko zawodowym, ale również prywatnym. Już wkrótce kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski po wielu latach gry w Europie opuści Stary Kontynent i uda się za ocean, aby grać w Major League Soccer w barwach Chicago Fire.

Przypomnijmy, że w maju tego roku snajper ogłosił, że wraz z końcem sezonu 2025/2026 przestanie być piłkarzem FC Barcelona. Z katalońskim zespołem Polak sięgnął m.in. po trzy mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla i trzy Superpuchary Hiszpanii.

Lewandowski wybrał USA, po ogłoszeniu muszą drżeć. Tak może przejść do historii

Anna i Robert Lewandowscy
Anna i Robert LewandowscyXavier Bonilla/NurPhoto AFP
Kobieta w okularach przeciwsłonecznych i granatowej marynarce stoi obok mężczyzny w garniturze, oboje wchodzą przez drzwi, tło rozmyte
Anna LewandowskaMateusz GrochockiEast News
Mężczyzna w sportowej koszulce z kolorowymi paskami wznosi rękę w geście pożegnania lub pozdrowienia, z poważnym wyrazem twarzy.
Robert LewandowskiPhoto by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP


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