Przejmujące wyznanie Lewandowskiej. Wylał się hejt. Tak zareagowała

Anna Lewandowska po ogłoszeniu nowego klubu Roberta Lewandowskiego długo milczała, a gdy wreszcie zabrała głos, wielu mogło być zaskoczonych. Zamiast nadmiernej ekscytacji trenerka fitness postawiła na szczerość i w mediach społecznościowych wyznała, że bardzo boi się zmian, które czekają jej rodzinę.

"Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża. Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie. (...) Życie u boku sportowca to nie tylko blaski, to też trudne, rodzinne kompromisy" - wyznała.

Wielu doceniło transparentność Anny i fakt, że nie boi się ona głośno mówić, że obawia się przyszłości. Pojawiły się jednak także znacznie bardziej krytyczne komentarze, wobec których nie dało się przejść obojętnie. Na bezpardonowe zachowanie niektórych internautów zareagować postanowił Rafał Koszyk z profilu "Racjonalny Psycholog", który skonfrontował się z osobami, które zamieściły na temat Lewandowskiej ostre komentarze.

Wpis mężczyzny na InstaStories zmieściła także sama zainteresowana. Anna jednak nie zdecydowała się na żaden komentarz, a jedynie udostępniła wpis Koszyka, na którym zobaczyć możemy obraźliwe sformułowania pod jej adresem.

Anna Lewandowska udostępniła wpis psychologa na temat hejtu pod jej adresem Instagram/annalewandowska materiał zewnętrzny

Wielkie zmiany u Lewandowskich. Robert wybrał USA

Tymczasem Robert powoli przygotowuje się do wielkich zmian w swoim życiu - nie tylko zawodowym, ale również prywatnym. Już wkrótce kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski po wielu latach gry w Europie opuści Stary Kontynent i uda się za ocean, aby grać w Major League Soccer w barwach Chicago Fire.

Przypomnijmy, że w maju tego roku snajper ogłosił, że wraz z końcem sezonu 2025/2026 przestanie być piłkarzem FC Barcelona. Z katalońskim zespołem Polak sięgnął m.in. po trzy mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla i trzy Superpuchary Hiszpanii.

Anna i Robert Lewandowscy Xavier Bonilla/NurPhoto AFP

Anna Lewandowska Mateusz Grochocki East News

Robert Lewandowski Photo by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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