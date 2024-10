Przed Robertem Lewandowskim wielka zmiana. Ufa tylko Polakom

Robert Lewandowski niedawno nabył w Hiszpanii nieruchomość. To tam zamierza osiąść na stałe, ale zanim do tego dojdzie - przybytek musi zostać gruntownie wyremontowany.

Robert Lewandowski zatrudnia tylko Polaków

Robert Lewandowski w sierpniu rozpoczął trzeci sezon w barwach FC Barcelona . O ile w pierwszym zarówno on, jak i drużyna spisali się dobrze, sięgając po mistrzostwo oraz Superpuchar Hiszpanii, tak miniona kampania okazała się ogromnym rozczarowaniem. W jej trakcie nie brakowało głosów, że kapitan reprezentacji Polski powinien jak najszybciej opuścić stolicę Katalonii. Sytuację odmienił Hansi Flick . Pod jego wodzą 36-letni snajper ponownie przypomina piłkarską maszynę, której obawiają się wszyscy obrońcy na świecie . Pod względem skuteczności na początku sezonu może z nim równać się jedynie Erling Haaland .

To wszystko sprawia, że przygoda "Lewego" w Barcelonie może się przedłużyć. Obecny kontrakt obowiązuje do połowy 2026 roku. Kataloński "Sport" doniósł, iż Lewandowscy niedawno nabyli nieruchomość. Mowa o domu w powiecie Garraf w prowincji Barcelona. Przez pierwsze dwa lata pobytu w Hiszpanii polska rodzina wynajmowała dom w prestiżowej dzielnicy Castelldefels, ale teraz zamierzają przeprowadzić się do własnego przybytku. Ten wymaga gruntownego remontu, a Lewandowski ma już plan. Postanowił, że jedyną narodowością zatrudnioną przy remoncie będą Polacy. Gwiazdor "Blaugrany" zapewni pracownikom przelot i zakwaterowanie na czas prac. Jak podkreśla wspomniane źródło, 36-latek jest przekonany, że jego rodacy zagwarantują mu nie tylko najwyższy poziom wykonania, ale i najlepszą cenę.