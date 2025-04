Przed laty Lewandowski spotkał się z papieżem. Oto co mu wręczył

Po ślubie z Anią byliśmy razem na prywatnej audiencji i to było wtedy bardzo duże przeżycie. Wiedziałem jak to wygląda. Weszliśmy do jednej z komnat watykańskich właściwie na piętnaście minut. To było miłe spotkanie, ale bardzo krótkie. Wręczyliśmy papieżowi Franciszkowi koszulkę Bayernu, była szansa na uścisk dłoni i to wszystko

~ mówił Lewandowski.