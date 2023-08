Przed Barceloną nowy rozdział. Xavi podał skład. Wiadomo, co z Lewandowskim

FC Barcelona w niedzielny wieczór rozegra pierwsze oficjalne spotkanie na Estadi Olimpic Lluis Companys. Zespół Xaviego Hernandeza 8 sierpnia miał okazję zapoznać się ze stadionem położonym na wzgórzu Montjuic, jednak był to mecz o Puchar Gampera przeciwko Tottenhamowi. Teraz stawka wzrosła, bo do stolicy Katalonii przyjeżdża Cadiz, by rozegrać starcie drugiej kolejki ligowej. Trener gospodarzy podał już skład.