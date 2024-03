FC Barcelona na fali wznoszącej. Lewandowski znów błyszczy, kadra na niego liczy

Po meczu z Atletico "Lewy" udał się na zgrupowanie reprezentacji Polski, a w tym czasie otrzymał świetną wiadomość. Został nominowany do tytułu zawodnika marca w La Liga. Co ciekawe, wyróżnienie MVP zdążył odebrać już w lutym. Świetna forma to wiadomość, na którą czekali nie tylko kibice biało-czerwonych, lecz również Michał Probierz. Co ucieszyłoby jeszcze w takim samym stopniu selekcjonera? Może gdyby w kadrze posiadał również młodego stopera utalentowanego w tym samym stopniu, co Pau Cubarsi.