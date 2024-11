Przeciek z szatni Barcelony, Flick ukarze Lewandowskiego? Nie pozostawił żadnych wątpliwości

Atmosfera w Barcelonie w ostatnich tygodniach jest wręcz sielankowa, a to za sprawą kolejnych imponujących zwycięstw, jakie podopieczni Hansiego Flicka odnoszą na różnych frontach. "Duma Katalonii" notuje serię siedmiu zwycięstw z rzędu, z czego na rozkładzie w październiku miała Bayern Monachium i Real Madryt. W środę dołożyła przekonujące zwycięstwo 5:2 nad Crveną Zvezdą.

Flick uzdrowił Barcelonę. "Duma Katalonii" znów zachwyca w Europie

Hansi Flick wprowadził szereg zmian w grze i taktyce "Blaugrany" i jak na razie jest niemal nieomylny. Niemal, bo Niemiec przesadził z rotacjami w rywalizacji z Osasuną, co kosztowało go porażkę 2:4. Mimo to w stolicy Katalonii rozpływają się wręcz nad etyką pracy trenera, dzięki któremu Barca znów sieje prawdziwy postrach wśród rywali.