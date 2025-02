Przeciek z szatni Barcelony, Flick skreślił kolejną gwiazdę. Lewandowski pogodzony z transferem

FC Barcelona zdecydowana na sprzedaż Christensena. Lewandowski musi się z tym pogodzić

Pod wodzą niemieckiego szkoleniowca Duńczyk zdołał rozegrać zaledwie 26 minut . W 1. kolejce w rywalizacji z Valencią doznał poważnego urazu, który wykluczył go z gry na wiele miesięcy. Rehabilitacja Duńczyka trwała aż do 18 stycznia. Wówczas pojawił się w kadrze na mecz z Getafe. Na ławce przesiedział trzy kolejne spotkania, w tym z Benficą i Valencią i znów doznał kontuzji. Tym razem w trakcie treningu.

Jako że podatny na problemy zdrowotne jest także Ronald Araujo, a także doświadczony Inigo Martinez, FC Barcelona straciła już cierpliwość do Christensena. W porozumieniu ze sztabem szkoleniowym ustalono, że Duńczyka latem należy sprzedać, a klub z chęcią wysłucha za niego ofert. Wszystko wskazuje na to, że z transferem stopera będzie musiał pogodzić się Robert Lewandowski. Może to stanowić swojego rodzaju cios, gdyż Polak przybywał do stolicy Katalonii w jednym okienku transferowym z obrońcą.