Przeciek z szatni Barcelony, Flick się wściekł. Lewandowski musi to zaakceptować

Zwycięstwo 4:1 nad Sevillą przy remisie w derbach Madrytu doprowadziło do tego, że FC Barcelona zbliżyła się w tabeli ligowej do Atletico i Realu na odległość kolejno punktu i dwóch punktów. Skreślana jeszcze niedawno z wyścigu o mistrzostwo "Duma Katalonii" w ostatnich tygodniach sieje prawdziwy postrach zarówno w Hiszpanii, jak i Europie. A wyniki strzeleckie notuje najlepsze od sezonu 2014/15, kiedy to w jej barwach na boiskach brylowali Leo Messi i Neymar.

FC Barcelona gromi Sevillę. Hansi Flick zaapelował do zawodników

W ostatniej kolejce Barca rozbiła Sevillę, aplikując rywalom aż cztery gole. Był to kolejny jasny sygnał w kierunku rywali - "idziemy po wszystko". Hansi Flick ma wiele powodów do radości, choć nie oznacza to, że wszystko w stolicy Katalonii układa się po jego myśli.

Ostatnie dni przyniosły przeciek z szatni Barcelony. Toni Juanmarti ujawnił, że szkoleniowiec nie był zadowolony z tego, jak czas wolny wykorzystują niektórzy z jego podopiecznych. Podczas gdy niektórzy piłkarze mimo wolnego regularnie stawiają się na treningach, inni wykorzystują go na zagraniczne podróże. A to zdaniem trenera nie jest najlepszy pomysł.

Niemiec uważa, że dni wolne zawodnicy powinni poświęcać w pełni na relaks i wypoczynek. Dalekie podróże temu zdecydowanie nie sprzyjają. Kiedy w ostatnim tygodniu 2024 roku dał graczom aż trzy dni wolne, Lamine Yamal udał się w podróż do Dubaju, a Dani Olmo odwiedził Stany Zjednoczone. Niejako "podpadli" tym Flickowi.

Wyciekły wieści z szatni Barcelony. Hansi Flick zirytowany postawą gwiazd

Każdy ma naturalnie prawo spędzać czas wolny w sposób dowolny, jednak postawa Yamala, czy Olmo była sprzeczna z wyznawanymi przez Hansiego Flicka zasadami. W mediach nie brakowało plotek, że miał on nawet w związku z tym zaapelować do swoich zawodników. Ci otrzymali po meczu z Sevillą trzy dni wolnego. Szkoleniowiec podkreślił, że nie chce, by ci "wykorzystali ten czas w głupi sposób". Tym samym Lewandowski i spółka muszą zaakceptować, że dalekie podróże nie wchodzą w grę.

Podczas gdy we wtorek i środek będziemy świadkami rywalizacji w 1/16 Ligi Mistrzów, FC Barcelona kolejne spotkanie rozegra dopiero w poniedziałek. Podejmie w stolicy Katalonii Rayo Vallecano.

