Problemy w Barcelonie. Kolega ocenił poziom Lewandowskiego. Wystarczyło kilka słów

Już za dziesięć dni El Clasico, a w obozach Realu Madryt i Barcelony mamy sporo kłopotów zdrowotnych. W ostatnich dniach na liście zawodników kontuzjowanych lub przeciążonych mięśniowo znajdowało się w sumie piętnastu piłkarzy tych dwóch gigantów hiszpańskiego futbolu.

Wiadomo jednak, że aż tylu nieobecnych nie będzie, bo na wspomnianej liście widniał chociażby Lamine Yamal, który jest już w normalnym rytmie treningowym. Nie zmienia to tego, że kilku gwiazd na Estadio Santiago Bernabeu 26 października nie zobaczymy. W tym gronie mogą się znaleźć Trent Alexander-Arnold czy Robert Lewandowski.

Napastnik reprezentacji Polski doznał naderwania mięśnia dwugłowego lewego uda podczas meczu w Kownie przeciwko Litwie. We wtorek "Duma Katalonii" ogłosiła przerwę w grze swojego snajpera. Ma ona wynieść od czterech do sześciu tygodni, media skłaniają się ku miesięcznej niedyspozycji.

Temat ciągłych problemów zdrowotnych piłkarzy mistrzów Hiszpanii został poruszony w wywiadzie z Erikiem Garcią. - Jak widzimy, na początku sezonu jest mnóstwo urazów. Jakie wytłumaczenie dla tego znajdujesz? - zapytali dziennikarze "Sportu" Ferran Correas i Dídac Peyret.

Eric Garcia ocenił Daniego Olmo i Roberta Lewandowskiego. "Kontuzje ważnych zawodników"

Defensor nie znalazł jednej konkretnej przyczyny. - Nie potrafię tego stwierdzić. Ostatecznie kontuzja Olmo, choć niewielka, miała miejsce poza klubem, podobnie jak ta Lewandowskiego. Gavi ma problem z kolanem, Joan (Garcia - red.) również - odpowiedział.

Myślę, że w obu przypadkach są to rzeczy, których nie da się kontrolować. Każdy może doznać kontuzji kolana, czy to podczas treningu, czy podczas meczu. Są to urazy ważnych dla nas zawodników, ale sezon jest bardzo długi. Myślę, że mamy wystarczająco dużą kadrę, aby rywalizować, a wraz z powrotem kontuzjowanych zawodników będziemy rosnąć

Przed listopadową przerwą na zgrupowania kadr narodowych podopieczni Hansiego Flicka będą się mierzyć kolejno z Gironą, Olympiakosem, Realem Madryt, Elche, Club Brugge i Celtą Vigo.

