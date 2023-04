W obronę "Lewego" bierze były prezes PZPN, Zbigniew Boniek . "Na miłość boską, stary, miałeś piłkarza, którego prowadziłeś od dziecka i zarobiłeś dziesiątki milionów złotych, to usiądź przy stole, ustalcie jakieś warunki i nawet jak ci chce dać za mało, to bierz, kończ to i pokaż klasę " - apeluje do menedżera w "Prawdzie Futbolu".

Zbigniew Boniek ostrzegł Lewandowskiego. "Robert - jak ma odwagę - to może to powiedzieć publicznie"

Robert - jak ma odwagę - to może to powiedzieć publicznie. Przewidywałem, że prędzej czy później to się tak skończy

A co ogólnie sądzi o sytuacji Kucharskiego? Dobrze wie, że to on pomagał Lewandowskiemu przy transferach do Borussii Dortmund i Bayernu Monachium. Poza tym reprezentował interesy innych popularnych piłkarzy. Ale obecnie nie jest już na topie, co może stanowić dla niego kłopot. "Problem Kucharskiego jest głębszy. 6-7 lat temu był menedżerem numer 1 w Polsce. Miał Bielika, Krychowiaka, Wolskiego i wielu innych. Wszyscy go zostawili. Doskonale wiesz, co ludzie, którzy z nim współpracowali, mówią na jego temat" - wyjaśnia Zbigniew Boniek.