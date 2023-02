A Polak wciąż imponuje, i to na różnych polach. Ostatnio urzekł Katalończyków podejściem do obowiązków. Mimo że on i jego koledzy otrzymali od trenera dodatkowy dzień wolnego po wygranej z Sevillą, napastnik i tak pojawił się w klubie, by trenować . Oprócz niego w centrum treningowym pojawił się jeszcze tylko Sergio Busquets. Ale akurat jego obecność nikogo nie zaskoczyła. Hiszpan leczy kontuzję i walczy z czasem, by być do dyspozycji na rewanżowe spotkanie z Manchesterem United w 1/8 finału Ligi Europy.