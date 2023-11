Problemy Roberta Lewandowskiego. Mariusz Pudzianowski zaoferował pomoc

Robert Lewandowski od ponad roku występuje w barwach hiszpańskiego klubu FC Barcelona . Polski napastnik szeregi "Blaugrany" zasilił podczas ubiegłorocznego letniego okienka transferowego. Wówczas opuścił on Bayern Monachium i po wielu latach gry w lidze niemieckiej postanowił spróbować swoich sił w hiszpańskiej ekstraklasie. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski znakomicie radzi sobie w roli napastnika katalońskiej drużyny. W ubiegłym sezonie został nawet królem strzelców La Liga . Niestety, rywale dość szybko wyciągnęli wnioski i w tym sezonie robią co w ich mocy, aby nie pozwolić "Lewemu" oddać celnego strzału na ich bramkę.

Czasami próba odebrania piłki polskiemu gwiazdorowi kończy się sukcesem, w niektórych przypadkach jednak oponenci posuwają się do agresywnych i często niesportowych zachowań. Tak było w przypadku ostatniego meczu La Ligi przeciwko Rayo Vallecano, kiedy to Robert Lewandowski został brutalnie powalony na ziemię przez Floriana Lejeune. Gwiazdor po tym incydencie udawał, że nic nie zrobił, a sędziowie nie wyciągnęli wobec niego żadnych konsekwencji. Cała ta sytuacja nie spodobała się Mariuszowi Pudzianowskiemu, który za pośrednictwem mediów społecznościowych złożył polskiemu piłkarzowi propozycję nie do odrzucenia.