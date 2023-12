W rozgrywkach La Liga trwa obecnie świąteczno-noworoczna przerwa - FC Barcelona powróci do gry dopiero 4 stycznia, mierząc się na wyjeździe z Las Palmas, a to doskonały moment na wszelkie podsumowania pierwszej części rywalizacji o tytuł mistrza Hiszpanii , którego broni "Duma Katalonii".

FC Barcelona. Robert Lewandowski i spółka mają problemy ze skutecznością. Fani zdecydowali

Niemal 90 procent kibiców FC Barcelona uznało, że dołączenie Vitora Roque do drużyny już zimą, a nie dopiero latem, to odpowiedni ruch. I to mimo tego, że wciąż nie wiadomo, jak nastolatek zdoła zaaklimatyzować się do europejskich warunków i co będzie w stanie pokazać na boiskach La Liga.