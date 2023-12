Roque będzie się uczył od Lewandowskiego i zdejmie z niego presję. Nie przychodzi po to, by być stałym graczem podstawowego składu. Da jednak Polakowi jakościowe zmiany w drugich połowach, a także czasem zagra w wyjściowej jedenastce. Do teraz "Lewy" nie miał alternatywy jako napastnik. Oczekuje się, że posiadanie "Tigrinho" w zespole będzie dla niego bodźcem

~ "Mundo Deportivo"