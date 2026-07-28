Problemy Chicago Fire. Zaskakujące konsekwencje. Wskazali Lewandowskiego

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Robert Lewandowski notuje trudny początek przygody na boiskach MLS. W dwóch pierwszym meczach w barwach Chicago Fire Polak musiał dwukrotnie przełknąć gorycz porażki, a na dodatek wciąż czeka na swoje premierowe trafienie za Oceanem. Falstart po wznowieniu rozgrywek, za jaki można uznać obecny stan rzeczy, wywołał wątpliwości co do sportowych możliwości ekipy "Strażaków". A mimo to przyniósł także zaskakujące konsekwencje. Chodzi o opublikowaną właśnie listę.

Robert Lewandowski w białej koszulce z numerem 9, obok niego piłkarze Chicago Fire podczas meczu MLS.
Na zdjęciu Robert Lewandowski i jego koledzy z Chicago FireJared Lennon / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Debiut Roberta Lewandowskiego - po odwołaniu spotkania z Vancouver Whitecaps - przypadł na starcie z Interem Miami. W barwach obrońcy tytułu zabrakło odpoczywających po mundialu Leo Messiego oraz Rodrigo de Paula, ale i bez nich drużyna z Florydy pokonała Chicago Fire 3:2. W tamtym spotkaniu kapitan reprezentacji Polski rozegrał 62 minuty.

Wydawało się więc, że jest już gotowy do gry. A tymczasem w weekendowym spotkaniu z New York City 37-latek usiadł na ławce rezerwowych. Na murawie pojawił się od początku drugiej połowy, by spróbować uratować wynik swoimi bramkami. Ta misja zakończyła się jednak niepowodzeniem. "Lewy" nie trafił do siatki, a podopieczni trenera Gregga Berhaltera przegrali 1:3.

Dwie porażki wywołały falę krytyki i wątpliwości co do formy Chicago Fire. "Strażacy" przystępowali do gry po mundialowej przerwie na trzecim miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej w rozgrywkach MLS. Spadli już jednak na czwartą lokatę kosztem New England Revolution.

Kiepska passa nie oznacza jednak, że potencjał Roberta Lewandowskiego i spółki na tle reszty stawki spadł w oczach wszystkich ekspertów.

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Rafał Sierhej

Mimo porażek Chicago Fire rośnie w rankingu. Wzrok na Roberta Lewandowskiego

Portal ESPN prowadzi "ranking sił", tworząc w ten sposób na bieżąco listę najlepszych drużyn na boiskach MLS. Jeszcze niedawno Chicago Fire zajmowało w niej 9. miejsce. A teraz mimo bieżących problemów piłkarze Gregga Berhaltera awansowali na 8. lokatę.

W krótkim podsumowaniu dotyczącym zespołu "Strażaków" główną rolę odegrał rzecz jasna Robert Lewandowski.

Chociaż Robert Lewandowski po raz drugi wystąpił w rozgrywkach MLS, wchodząc z ławki rezerwowych w meczu z New York City, drużyna Fire i tak poniosła porażkę 1:3. Okres adaptacji polskiej supergwiazdy oficjalnie się rozpoczął
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Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje drużyna Vancouver Whitecaps, a w TOP 3 znalazły się także zespoły Interu Miami oraz Los Angeles FC.

MLS. TOP 10 rankingu najlepszych ekip stworzonego przez ESPN:

  1. Vancouver Whitecaps
  2. Inter Miami
  3. Los Angeles FC
  4. Nashville SC
  5. San Jose Earthquakes
  6. Real Salt Lake
  7. Minnesota United
  8. Chicago Fire
  9. FC Dallas
  10. New York City

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Tomasz Chabiniak
Piłkarz w jasnej koszulce sportowej z charakterystycznymi naszywkami i logiem, stojący na stadionie przy intensywnym świetle reflektorów.
Robert Lewandowski w barwach Chicago FireLeonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFAFP
Piłkarz w czerwonej koszulce treningowej z białymi paskami na ramionach, widoczny w półprofilu na tle rozmytego stadionu.
Robert LewandowskiJared Lennon / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP


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