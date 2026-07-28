Debiut Roberta Lewandowskiego - po odwołaniu spotkania z Vancouver Whitecaps - przypadł na starcie z Interem Miami. W barwach obrońcy tytułu zabrakło odpoczywających po mundialu Leo Messiego oraz Rodrigo de Paula, ale i bez nich drużyna z Florydy pokonała Chicago Fire 3:2. W tamtym spotkaniu kapitan reprezentacji Polski rozegrał 62 minuty.

Wydawało się więc, że jest już gotowy do gry. A tymczasem w weekendowym spotkaniu z New York City 37-latek usiadł na ławce rezerwowych. Na murawie pojawił się od początku drugiej połowy, by spróbować uratować wynik swoimi bramkami. Ta misja zakończyła się jednak niepowodzeniem. "Lewy" nie trafił do siatki, a podopieczni trenera Gregga Berhaltera przegrali 1:3.

Dwie porażki wywołały falę krytyki i wątpliwości co do formy Chicago Fire. "Strażacy" przystępowali do gry po mundialowej przerwie na trzecim miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej w rozgrywkach MLS. Spadli już jednak na czwartą lokatę kosztem New England Revolution.

Kiepska passa nie oznacza jednak, że potencjał Roberta Lewandowskiego i spółki na tle reszty stawki spadł w oczach wszystkich ekspertów.

Mimo porażek Chicago Fire rośnie w rankingu. Wzrok na Roberta Lewandowskiego

Portal ESPN prowadzi "ranking sił", tworząc w ten sposób na bieżąco listę najlepszych drużyn na boiskach MLS. Jeszcze niedawno Chicago Fire zajmowało w niej 9. miejsce. A teraz mimo bieżących problemów piłkarze Gregga Berhaltera awansowali na 8. lokatę.

W krótkim podsumowaniu dotyczącym zespołu "Strażaków" główną rolę odegrał rzecz jasna Robert Lewandowski.

Chociaż Robert Lewandowski po raz drugi wystąpił w rozgrywkach MLS, wchodząc z ławki rezerwowych w meczu z New York City, drużyna Fire i tak poniosła porażkę 1:3. Okres adaptacji polskiej supergwiazdy oficjalnie się rozpoczął

Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje drużyna Vancouver Whitecaps, a w TOP 3 znalazły się także zespoły Interu Miami oraz Los Angeles FC.

MLS. TOP 10 rankingu najlepszych ekip stworzonego przez ESPN:

Vancouver Whitecaps Inter Miami Los Angeles FC Nashville SC San Jose Earthquakes Real Salt Lake Minnesota United Chicago Fire FC Dallas New York City

Robert Lewandowski w barwach Chicago Fire Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AF AFP

Robert Lewandowski Jared Lennon / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP





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