Problemy Barcelony, Xavi nie czekał z reakcją. Lewandowski nagle ruszył w podróż

Następnego dnia trener Xavi Hernandez ogłosił kadrę, jaką powołał na kolejne starcie - potyczkę z ekipą Royal Antwerp FC w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Zabrakło na niej nazwisk kilku kluczowych piłkarzy, w tym Roberta Lewandowskiego . We wtorek rano doszło jednak do zwrotu akcji, a FC Barcelona przedstawiła nową listę zawodników, którzy będą w środę do dyspozycji trenera Xaviego. W ten sposób do swoich kolegów dołączył nie tylko Robert Lewandowski, ale i Ronald Araujo oraz Ilkay Gundogan. Wciąż nieobecny jest za to Frenkie de Jong, który jest chory ma walczyć z gorączką.