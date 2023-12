Problemy Barcelony, Lewandowski wkracza do akcji. Jest komunikat klubu

Po 17 kolejkach La Liga FC Barcelona traci już dziewięć punktów do lidera - Girony oraz siedem "oczek" do drugiego w tabeli Realu Madryt. Tak duża różnica to efekt dwóch ostatnich potyczek "Dumy Katalonii" na krajowym podwórku. Podopieczni trenera Xaviego Hernandeza najpierw przegrali 2:4 z wspomnianym już lokalnym rywalem, ostatnio zremisowali także 1:1 z Valencią , a w międzyczasie zanotowali także porażkę w Lidze Mistrzów. Po spotkaniu z "Nietoperzami" hiszpański szkoleniowiec wściekał się na swoich podopiecznych za rażącą nieskuteczność .