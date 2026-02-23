Problem Lewandowskiego, głośno po tym, co zrobił Polak. Hiszpanie już wiedzą
FC Barcelona w niedzielne popołudnie zatriumfowała w pewnym stylu nad Levante 3:0, natomiast jednym z graczy, którzy niekoniecznie mogli być zadowoleni ze swego występu przeciwko "Los Granotes" był Robert Lewandowski. Jak się okazuje ekipa z Walencji stanowi dla polskiego napastnika swoistą "zmorę" i trudno orzec, czy "RL9" zdąży się jeszcze przełamać w starciach przeciwko niej.
FC Barcelona po dwóch niedawnych przegranych z Atletico Madryt oraz Gironą bez dwóch zdań potrzebowała nowego otwarcia jeśli mowa o swej walce na różnych piłkarskich frontach. Doskonałą okazją ku temu był niedzielny mecz z Levante.
"Los Granotes", znajdujący się w strefie spadkowej tabeli Primera Division, zgodnie z przewidywaniami nie zdołali przesadnie postawić się "Blaugranie" i potyczka ta zakończyła się triumfem drużyny z Camp Nou 3:0. Nie wszyscy gracze FCB mogli być jednak zadowoleni ze swych indywidualnych występów.
Levante "pechowe" dla Lewandowskiego. Statystyki mówią wszystko
W ich gronie znalazł się Robert Lewandowski, który na murawie spędził 66 minut, po czym został zastąpiony przez Ferrana Torresa. Polak podczas potyczki z "Żabami" nie zdołał zdobyć ani jednej bramki, choć doskonałą okazję ku temu miał np. w 8. minucie, kiedy to podszedł do dobitki po ataku Raphinhi, ale piłka po jego strzale poleciała ostatecznie wysoko ponad poprzeczką. Jak się okazuje, Levante w ogólnym rozrachunku mocno "nie leży" napastnikowi.
Fran Martinez, specjalista od piłkarskich statystyk, wskazał bowiem, że "Lewy" w całej swej karierze mierzył się w La Lidze z łącznie 25 zespołami i nie był w stanie strzelić gola zaledwie... czterem z nich, w tym właśnie Levante.
Znaczący jest też fakt, że z "Los Granotes" zmagał się dwukrotnie i "Barca" w obu przypadkach dobijała do poziomu trzech zdobytych trafień, ale nawet w takich okolicznościach licznik kapitana "Biało-Czerwonych" stał w miejscu. Pytaniem pozostaje, czy Robert Lewandowski jeszcze kiedyś zdoła się przełamać przeciwko temu rywalowi - jego przyszłość w Hiszpanii po tym sezonie stoi bowiem pod znakiem zapytania.
La Liga: W następnej kolejce przed Barceloną stanie poważne wyzwanie
FC Barcelona w następnej kolejce Primera Division zagra z Villarrealem, a więc zespołem walczącym o swoiste ligowe podium. "Blaugrana" od niedzieli ponownie objęła pozycję lidera hiszpańskiej ekstraklasy - pomogła jej tu porażka Realu Madryt z Osasuną.