Problem Lewandowskiego, głośno po tym, co zrobił Polak. Hiszpanie już wiedzą

FC Barcelona po dwóch niedawnych przegranych z Atletico Madryt oraz Gironą bez dwóch zdań potrzebowała nowego otwarcia jeśli mowa o swej walce na różnych piłkarskich frontach. Doskonałą okazją ku temu był niedzielny mecz z Levante.

"Los Granotes", znajdujący się w strefie spadkowej tabeli Primera Division, zgodnie z przewidywaniami nie zdołali przesadnie postawić się "Blaugranie" i potyczka ta zakończyła się triumfem drużyny z Camp Nou 3:0. Nie wszyscy gracze FCB mogli być jednak zadowoleni ze swych indywidualnych występów.

Levante "pechowe" dla Lewandowskiego. Statystyki mówią wszystko

W ich gronie znalazł się Robert Lewandowski, który na murawie spędził 66 minut, po czym został zastąpiony przez Ferrana Torresa. Polak podczas potyczki z "Żabami" nie zdołał zdobyć ani jednej bramki, choć doskonałą okazję ku temu miał np. w 8. minucie, kiedy to podszedł do dobitki po ataku Raphinhi, ale piłka po jego strzale poleciała ostatecznie wysoko ponad poprzeczką. Jak się okazuje, Levante w ogólnym rozrachunku mocno "nie leży" napastnikowi.

Fran Martinez, specjalista od piłkarskich statystyk, wskazał bowiem, że "Lewy" w całej swej karierze mierzył się w La Lidze z łącznie 25 zespołami i nie był w stanie strzelić gola zaledwie... czterem z nich, w tym właśnie Levante.

Znaczący jest też fakt, że z "Los Granotes" zmagał się dwukrotnie i "Barca" w obu przypadkach dobijała do poziomu trzech zdobytych trafień, ale nawet w takich okolicznościach licznik kapitana "Biało-Czerwonych" stał w miejscu. Pytaniem pozostaje, czy Robert Lewandowski jeszcze kiedyś zdoła się przełamać przeciwko temu rywalowi - jego przyszłość w Hiszpanii po tym sezonie stoi bowiem pod znakiem zapytania.

La Liga: W następnej kolejce przed Barceloną stanie poważne wyzwanie

FC Barcelona w następnej kolejce Primera Division zagra z Villarrealem, a więc zespołem walczącym o swoiste ligowe podium. "Blaugrana" od niedzieli ponownie objęła pozycję lidera hiszpańskiej ekstraklasy - pomogła jej tu porażka Realu Madryt z Osasuną.

