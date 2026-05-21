Problem Barcelony po odejściu "Lewego". Włodarzom rozwiązały się języki

Nie ma już odwrotu od tej decyzji. W weekend Robert Lewandowski ogłosił światu, że po czterech sezonach odchodzi z Barcelony. Polak nie przedłuży z klubem wygasającej w czerwcu umowy i na koniec kariery szuka sobie innej drużyny.

W niedzielę, na Camp Nou, w ostatnim ligowym meczu Barcelony u siebie w tym sezonie, Lewandowski pożegnał się z kibicami. Nie zabrakło łez, wzruszających scen z najbliższą rodziną i podziękowań od kolegów z drużyny.

Pożegnanie "Lewego" z Dumą Katalonii nie zakończyło się jednak tylko na niedzielnym meczu. W środowy wieczór, podczas kolacji w restauracji Casanova Beach Club w Castelldefels, drużyna Barcelony świętowała obronę mistrzostwa Hiszpanii. Podczas spotkania nie zabrakło tematu odejścia Lewandowskiego. Polakowi za cztery sezony gry raz jeszcze podziękował Joan Laporta.

Później, po zakończeniu kolacji, do dziennikarzy wyszedł Deco. Jeszcze przed oficjalną decyzją "Lewego" o odejściu dyrektor sportowy Barcelony był bardzo oszczędny w słowach ws. Polaka. Teraz wreszcie na dobre przerwał milczenie i przyznał rację tym fanom i ekspertom, którzy od dłuższego czasu twierdzą, że odejście Lewandowskiego to spory kłopot dla mistrzów Hiszpanii.

Deco rozwiązał się język. Tego wcześniej o Lewandowskim nie mówił

- To smutny dzień, bowiem wiemy już na pewno, że Rober odchodzi. Zastąpić go jest prawie niemożliwe. Był najlepszym napastnikiem ostatnich lat. Wszystko, co zrobił dla Barcelony, bardzo trudno będzie powtórzyć. Taka jednak jest piłka nożna. Przyszedł czas na nasze decyzje i będziemy chcieli wzmocnić drużynę - podkreślił Deco, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Dyrektor sportowy od razu jednak dodał, że zastąpienie Lewandowskiego graczem tej samej klasy może być bardzo trudne do zrealizowania.

- Nie wykluczamy nikogo. Z nikim też nic nie podpisaliśmy. To są nasze sprawy wewnętrzne - powiedział Deco, który - jak dodaje Mundo Deportivo, nie chciał doprecyzować, czy sprowadzenie piłkarza o takiej samej klasie jak "Lewy" zaburzy tzw. równowagę finansową fair play. Hiszpanie dziennikarze nie ukrywają jednak, że są o to obawy.

